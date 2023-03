Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jort Kelder pleit voor openbare belastingaangifte in HLF8: ‘Wat is het probleem?’

Sinds deze week is het weer mogelijk: de belastingaangifte doen over 2022. Aan tafel bij HLF8 werd er aandacht aan besteed. Tafelgast Jort Kelder pleit voor de openbaarmaking van de belastingaangifte: „Ik werd er gelijk ongemakkelijk van.”

Of de tafelgasten van Johnny de Mol zich al aan de belastingaangifte hebben gewaagd? „Nee”, lacht voormalig wielrenster Roxane Knetemann. „Daar word ik altijd een beetje mee geholpen. Ik heb er geen kaas van gegeten.” En zo is de belastingaangifte voor wel meer mensen een obstakel. Eerder gaf Metro al een aantal tips.

‘Geen sorry, krijg de klere’

Knetemann zegt er „ongemakkelijk van te worden” om aan te geven geen fan te zijn van de jaarlijkse aangifte. „Maar dat wil ik ook niet zo, hoor”, aldus Kelder. „Het gaat mij om het betaalde bedrag dat openbaar wordt, de contributie.” Kelder zegt aan de HLF8-tafel niet te hoeven weten „wat je vermogen of inkomen is.”

Waarom wil Kelder die informatie openbaar hebben? De televisiepresentator en journalist zegt het te willen weten „van hele rijke mensen, en misschien ook wel van de rest.” Kelder denkt dat dat wel goed is. „Van Joost Eerdmans”, die ook aan de HLF8-tafel zit, „weten we het zo’n beetje.” Daarna gaat Kelder aan de haal met de familie De Mol: „Jouw familie was altijd slachtoffer om te willen weten wat jullie verdienen, sorry. Eigenlijk helemaal geen sorry, krijg de klere. Ik heb geen medelijden met je.”



‘Openbaarheid van geld is het laatste taboe’

Kelder geeft een voorbeeld: „We hebben het net gehad over vrouwen die minder verdienen. Stel je voor, in het bedrijf hangt een lijstje en dan zie je ‘hé, ik doe exact hetzelfde werk, maar die vent verdient tweehonderd euro meer per maand’. Openbaarheid van geld is het laatste taboe”, aldus Kelder. „En het taboe werkt altijd in het voordeel van de werkgever.”

Wat de belastingaangifte betreft, vind Kelder, is dat er veel mensen zijn die óf niks bijdragen maar een ‘hele grote mond hebben’, óf er zijn rijke mensen die hun financiën beheren met ‘slimme constructies’ in het buitenland. „Als je kinderen hier naar school gaan, of als je hier naar het ziekenhuis gaat, is het wel leuk als je iets in het potje stopt.” Van Kelder was vorig jaar bekend wat hij nog moest afstaan, dit jaar heeft hij „de belastingaangifte nog niet gedaan.” „Ik betaal in ieder geval meer dan dat ik krijg, en dat is maar goed ook.”

HLF8 over de belastingaangifte

Is het lastig om ‘te koop te lopen met je inkomen’? HLF8-tafelgast Jamai geeft aan er niet graag over te praten. „Ik wil dat mensen mij waarderen om wie ik ben, niet om wat ik heb.” Als het eindbedrag van de belastingaangifte openbaar wordt komt er gedoe, aldus JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans die ook te gast is bij HLF8. „Als je dit in bedrijven doet, komen er enorme interne toestanden.” Eerdmans pleit wel voor meer transparantie wat het inkomen van beroepsgroepen betreft.

Aan de HLF8-tafel bestaan twijfels of iedereens eindbedrag van de belastingaangifte openbaar moet zijn. „Anders openbaar je alleen de bedragen van boven de honderdduizend euro. Dan pak je een kleine groep in Nederland die ‘relevant is voor de schatkist’. Je kunt zeggen dat dit gluren is, maar aan de andere kant: wat is het probleem?”

‘Joost, ik schijt er op’

Kelder zegt op „heel veel feestjes te komen waar ze allemaal zeggen net naar Italië vertrokken te zijn, of Portugal. Joost, ik schijt er op. Want ik betaal voor de scholen en ziekenhuizen van hun kinderen.” Eerdmans lijkt er geen voorstander van te zijn: „Ik vraag me af of we er echt iets mee opschieten.”

