Belastingaangifte 2022: dit is de basis om geen geld te laten liggen

Het is bijna 1 maart: tijd voor de belastingaangifte over 2022. Voor veel mensen een obstakel, maar wél goed om vast te inventariseren welke documenten je nodig hebt. We spraken belastingexpert Tosca Voogd van de BelastingBespaarders, die ons de komende tijd op weg helpt.

Nog een paar dagen en dan kun je de belastingaangifte indienen. Benieuwd wat je daar allemaal voor nodig hebt? Dat lees je hier. Dan laat je in ieder geval niet onnodig geld liggen.

Bereid je voor met de juiste documenten

Ten eerste is het belangrijk om je goed voor te bereiden, stelt Voogd. „Per situatie zijn de exacte documenten verschillend, maar er is een aantal dingen dat iedereen nodig heeft om aangifte te kunnen indienen”, begint de belastingexpert. „Je hebt in ieder geval je DigiD inloggegevens nodig, je BSN-nummer, een jaaroverzicht van de bank en de jaaropgave van een eventuele werkgever.” Heb je een eigen woning? „Dan heb je ook het jaaroverzicht nodig van de hypotheek en de WOZ-waarde van de woning.”

Heb je afgelopen jaar een woning gekocht? Dan is het belangrijk om de nota van afrekening erbij te pakken. Daar staat in principe alles op, óók de aftrekbare kosten.

Hoe het zit met de aftrekbare kosten

Er zijn dus allerlei aftrekbare kosten die je – het woord zegt het al – kunt aftrekken van het jaarinkomen. Het allerbelangrijkste hierbij is dat je de betalingsbewijzen bewaart. Die bewijzen kunnen variëren van bonnetjes van de apotheek tot het volledige jaaroverzicht van de zorgverzekeraar. „Overigens zijn niet alle zorgkosten aftrekbaar. Vallen de kosten binnen het eigen risico, dan kun je ze niet aftrekken. Alleen kosten buiten het eigen risico om en noodzakelijk gemaakte kosten zijn aftrekbaar”, benadrukt Voogd.

„Aangaande de aftrekbare kosten kun je verder denken aan lijfrentestortingen of kosten die horen bij de aanschaf van een woning. De kosten van een hypotheekadviseur, taxatiekosten en bepaalde notariskosten die horen bij het afsluiten van een hypotheek zijn aftrekbaar van het jaarinkomen.”

Ook zijn er de nodige veranderingen doorgevoerd omtrent de aftrekbare kosten. Zo is het sinds 2021 niet meer mogelijk om studiekosten af te trekken van het jaarinkomen. Belangrijk dus om jezelf wat studiekostenaftrek betreft niet onnodig rijk te rekenen.

Wel of geen belastingaangifte over 2022?

Niet iedereen ontvangt een aangiftebrief. Toch is het ook in zo’n geval verstandig om wél je aangifte in te dienen, adviseert de belastingexpert. „Soms krijg je geen aangiftebrief, terwijl je wel geld kunt terugkrijgen. Het kan ook andersom zijn: als je wél inkomen of vermogen hebt om aan te geven, maar de Belastingdienst is daarvan niet op de hoogte, dan ben je zelf verantwoordelijk om aangifte te doen.” Klus je buiten loondienst bijvoorbeeld bij? Heb je een cryptovermogen opgebouwd? Of staat er geld op buitenlandse rekeningen? „Dan moet je dat zelf opgeven. Uiteindelijk ben je zélf verantwoordelijk voor de aangifte.”

„De Belastingdienst is in veel gevallen niet op de hoogte van gemaakte aftrekbare kosten. Die kosten verlagen jouw belastbaar inkomen, waardoor je in sommige gevallen dus geld terug kunt krijgen. Die informatie heeft De Belastingdienst niet. Dan kan het zijn dat je volgens De Belangdienst geen aangifte hoeft te doen, terwijl je wél geld kunt terugkrijgen.”

Wie ontvangt er een aangiftebrief?

Iedereen die boven de vermogensgrens van 2022 uitkomt ontvangt in ieder geval een aangiftebrief. Dan moet er namelijk vermogensbelasting worden betaald: in 2022 was die grens gelijk aan 50.650 euro. Verder worden de brieven verstuurd op basis van informatie die bekend is bij de instanties. Als de Belastingdienst ervan uitgaat dat de aangifte uitkomt op nul, dan ontvang je geen aangiftebrief, legt Voogd uit.

„Toch is het ook altijd goed om de ingevoerde gegevens te controleren met de verzamelde documenten. In veel gevallen kloppen de gegevens, maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. Het is een relatief kleine moeite om die gegevens te controleren.” En een groot plezier, mocht je tóch geld terugkrijgen.

