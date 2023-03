Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Met de 30 euro op mijn spaarrekening kan ik net een ventieldop vervangen’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Wekelijks gaan we in gesprek met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Want als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het oer-Hollandse gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 22-jarige Setthe, die Nederland achterliet met een auto en een tent en nu in Portugal vertoeft als digital nomad.

Naam: Setthe

Leeftijd: 22

Beroep: content marketeer, tekstschrijver, beoordelaar Ad-calls

Woonsituatie: huurappartement in Portugal met huisgenoten

Netto maandsalaris: tot 2000 euro

Aan de start van zomer 2021 vertrekt Setthe met de auto en haar daktent vanuit Nederland. Klaar om te ontdekken. Met ambitie om meer van de wereld te zien, maar zonder duidelijk plan of studiediploma. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder én heeft ze voor elkaar waar ze van droomde: een leven als digital nomad.

Met welke blik op geld ben jij opgevoed?

„Ik kan me niet herinneren dat ik hele duidelijke financiële lessen heb geleerd vanuit huis. Er was genoeg financiële ruimte, dat merkte ik wel. We gingen vaak op vakantie – en dan gingen we niet kamperen. Daarnaast hadden we een vakantiehuis in het buitenland. Ik kreeg zakgeld, leerde om ergens voor te sparen, maar ik was zelf ook geen enorme uitgever. Ik ben altijd bewust met geld omgegaan.”

Hoe heb je Nederland achtergelaten?

„Ik vertrok vanuit Nederland met een kleine 2000 euro op zak en ik had geen concreet plan. Die eerste zomer heb ik als vrijwilliger doorgebracht in een surfkamp in Frankrijk. Daarna ben ik langs de kust van Frankrijk en Spanje verder doorgereden naar het zuiden, naar Portugal. De zomer liep op z’n eind en het begon koud te worden. Toen was het tijd om een nieuw plan te maken.

Ik ging aan de slag in een restaurant in Ericeira in Portugal – de plek waar ik nu nog steeds woon. Ik werkte 6,5 dag per week voor 5 euro per uur, maar ik kon eigenlijk niet rondkomen. Mijn huur was 550 euro per maand. Zomer 2022 heb ik opnieuw in een surfkamp gewerkt, maar daarna wilde ik niet terug naar het restaurant. Toen ben ik heel hard op zoek gegaan naar werk, wat uiteindelijk – met de nodige inspannen en financiële stress – is gelukt. Nu werk ik vanuit Portugal voor Nederlandse bedrijven.”

Hoe kijk je nu zelf naar geld?

„Met geld heb ik echt een haat- liefdeverhouding. Sinds ik ben gaan reizen is geld altijd een dilemma geweest. Ik heb weinig geld en ik hoef ook niet veel geld te hebben. Maar het is wel fijn om íéts te kunnen overhouden. Dat lukt(e) niet. Ik zit in het buitenland, ben jong en heb geen studie afgerond. Dat verkleint je baankansen behoorlijk.”

„Totdat ik twee maanden geleden deze baan als content marketeer vond, kon ik eigenlijk niet rondkomen. Ik kon mijn huur steeds nét niet betalen en als ik halverwege de maand boodschappen ging doen, was dat een ramp. Ik moest alles afwegen en precies uitrekenen welke boodschappen ik wel en niet kon kopen. Ik hoef geen enorme spaarrekening, maar die financiële situatie gaf heel veel stress.”

Hoe uitten de geldzorgen zich?

„Ik ging heel beperkt denken en ook mijn sociale leven ging er op achteruit. Alles kost geld. Twee van mijn huisgenoten verdienen goed. Als zij een dagje naar Lissabon wilden rijden, dan moest ik afwegen of ik dat geld wel kon missen. Dan was het antwoord altijd nee. Je wil ook niet constant zeggen dat je geen geld hebt om iets te doen, maar een koffietje halen zat er voor mij al niet in.

Daarnaast heeft het niet voor iedereen dezelfde betekenis als je zegt dat je geen geld hebt: voor sommige mensen betekent dat ‘ik heb nog maar 2000 euro op mijn spaarrekening’. Voor mij betekent dat nu: ik heb deze maand nog 30,25 euro over en nog 50 euro voor de boodschappen.”

Hoe lukt het je om desondanks tóch door te zetten?

„Ik was gewoon echt op zoek naar een baan waar ik energie uit haal. Voor nu ligt dat in de schrijf- en marketinghoek. Ik had mezelf een grens gesteld voor wanneer ik werk moest vinden. Op de valreep is dat twee maanden geleden – toen ik deze baan als content marketeer vond – toch gelukt. Het is nog steeds geen vetpot, maar ik kan nu wel de vaste lasten betalen en af en toe iets extra’s doen.”

Denk je weleens na over de toekomst?

„De verre toekomst ben ik niet veel mee bezig. Het vage plan is om te blijven werken als digital nomad, zodat ik overal ter wereld kan verblijven. Daarom probeer ik het bedrijf waar ik nu voor werk zo goed mogelijk te leren kennen, zodat ik het reilen en zeilen begrijp en daarna van plek naar plek kan reizen.

Vertrekken naar het buitenland heeft mij geleerd dat ik zelfredzaam ben en ondertussen leer ik allerlei andere mensen en culturen kennen. Dat is voor mij waardevol. Dat prikkelt en leert mij véél meer dan in Nederland blijven zitten. Ik kies nu voor dit leven. Dat betekent hogere hoogtepunten, maar ook diepere dieptepunten. Ik heb onderweg geleerd dat ik nooit afhankelijk van iemand hoef te zijn, dat maakt je sterk.”

Hoe denk je nu over sparen?

„Dat lukt op dit moment nog niet, maar ik zou het fijn vinden om een buffer te hebben om een wiel te vervangen of om een nieuwe tent te kopen. Met die spaarrekening van 30,25 euro die ik nu heb, kan ik net een ventieldop vervangen”, lacht Setthe.

Stelling: Met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ja, wel iets. Het zou me meer vrijheid en zekerheid bieden. Dan zou ik regelmatig naar Nederland kunnen vliegen, en hoef ik me geen zorgen te maken als ik een been breek.”

Stelling: Je kunt nooit te veel geld hebben.

„Zeker wel. Als geld geen rol speelt, verlies je uit het oog wat echt belangrijk is. Dankzij geld leer je ook prioriteiten stellen. Je beseft daardoor wat gelukkig maakt. Sinds kort zit ik hier bijvoorbeeld bij een beachvolleybalclub. Dat kost geld en is dus een afweging waard, maar het maakt me wél echt gelukkig.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Uiteindelijk maakt geld mij niet gelukkig. Het maakt dingen wel makkelijker. Maar ik ben niet materialistisch en geld is daar toch vaak aan gekoppeld. Ik hoef geen grote villa’s of enorme luxe: een gammel hutje is ook goed. Ik kies er specifiek voor om de dingen te doen die mij gelukkig maken en daar spendeer ik mijn geld aan.”

