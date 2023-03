Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vervanger Wilfred Genee bij Vandaag Inside valt niet bij iedereen in de smaak: ‘Wie bent u?’

Kijkers van de SBS6-show Vandaag Inside moesten gisteravond vaste presentator Wilfred Genee missen. De presentator was verhinderd en werd vervangen door Sam Hagens, die voor SBS6 sinds dit jaar ook regelmatig HLF8 presenteert. Maar niet iedereen is te spreken over de vervanger van Wilfred Genee.

„Ja, beetje gek, Wilfred kon er niet bij zijn”, zo opende de zoon van presentator Pieter Jan Hagens de show. „Z’n zoontje had een ongeluk op het voetbalveld dus hij kon er op het laatste moment niet bij zijn. Maar jullie gaan mij er doorheen loodsen toch?”, vroeg hij aan René van der Gijp, Johan Derksen en gast Job Knoester.

Van der Gijp reageerde daarop dat Hagens zich geen zorgen hoefde te maken. „Nee natuurlijk man, schei uit. Maak je niet druk.”

Johan Derksen over vervanger Wilfred Genee: ‘Wie bent u?’

Daarvoor hadden HLF8-presentator Sam Hagens en Johan Derksen al een onderonsje. „Ja, zo meteen weer een aflevering van Vandaag Inside“, begon Hagens, toen Derksen hem in de rede viel. „Wie bent u en wat komt u doen?”, grapte de besnorde analist. Ze gaven elkaar de hand.

„Ik ben Sam en ik ben de presentator van dienst. Ja, op het laatste moment kon Wilfred er niet bij zijn”, legde hij uit. Voor hem is Vandaag Inside overigens niet helemaal onbekend terrein. Hij schoof eerder al meerdere keren aan als deskundige aan de bar.

‘Het programma slaat dood als slecht glas bier’

Maar Hagens als presentator van het programma valt niet bij iedereen in de smaak. Op Twitter laten veel kijkers weten dat ze de uitzending niet helemaal geslaagd vonden. „Het programma slaat dood als slecht glas bier. Sam Hagens is een aardige knul, maar totaal niet geschikt om de Vandaag Inside-kar te trekken”, zegt iemand.

Een ander: „Sam is ongeschikt! Hij praat te zacht, heeft geen humor en praat na wat er in zijn oortje wordt ingefluisterd.” Weinig mensen zien een vervanger in hem. „Het is met hem geen soepel lopend programma”, zeggen kijkers.

Al is niet iedereen negatief over de invalpresentator. Zo steekt bargast Raymond Mens hem een hart onder de riem. „Hij vindt het volgens mij nooit zo leuk als ik het zeg, maar wat is die Sam Hagens lekker bezig bij Vandaag Inside. Je zou bijna zeggen, unaniem een belachelijk groot succes.”



Het programma slaat dood als slecht glas bier. Sam Hagens is een aardige knul maar totaal niet geschikt om de #vandaaginside kar te trekken. #slomeuitzending — Michael Zaaijer (@michaelzaayer) March 27, 2023



Sam is ongeschikt! Hij praat te zacht, heeft geen humor en praat na wat er in zijn oortje wordt ingefluisterd #samhagens #hlf8 #vandaaginside — Erwin (@xxERWINxx) March 27, 2023



Saaie pief, die Sam. — Mo (@massipulami1) March 27, 2023



Sam had heel erg houvast nodig van de van tevoren ingestudeerde onderwerpen, het is met hem geen soepel lopend programma.. — Geert Fritsma (@fritsma) March 27, 2023



Hij vindt het volgens mij nooit zo leuk als ik het zeg, maar wat is die Sam Hagens lekker bezig vanavond bij @vandaaginside. Je zou bijna zeggen, unaniem een belachelijk groot succes. Toch @jobknoester? #vandaaginside — Raymond Mens (@raymondmens) March 27, 2023

