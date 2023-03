Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jandino haalt uit naar Rutger Castricum na opmerkingen in HLF8

Jandino Asporaat is niet zo blij met presentator Rutger Castricum. Laatstgenoemde maakte in de SBS6-talkshow HLF8 namelijk opmerkingen over de kinderen van de cabaretier. Ook website Mediacourant zit volgens Asporaat fout, omdat daar een poll over zijn kinderen verscheen.

In de talkshow zei Castricum dat hij bezorgd was om de kinderen van Jandino, naar aanleiding van Asporaats eerdere vraagtekens bij grote nieuwsgebeurtenissen zoals de maanlanding en 9/11.

Jandino over Rutger Castricum: ‘Van kinderen blijf je af’

„Je eigen mening hebben mag, maar van kinderen blijf je af..‼️”, schrijft Asporaat in het onderschrift van een lange tekst die hij op Instagram plaatste. Daarin zegt hij: „De opvoeding van mijn kinderen ter discussie stellen in praatprogramma’s of door middel van een poll is onacceptabel en buitengewoon gevaarlijk. Het gaat alle perken te buiten als je ten eerste in een eenzijdige discussie alleen maar kan roepen ‘hij is gek’ en als dat niet echt werkt, je dan bedenkt: werp zijn kinderen in de discussie en iedereen aan tafel lacht? Met als doel mensen te willen overtuigen dat iemand niet acteert volgens de norm die wie bepaalt?”



Asporaat zegt dat de opmerking van Castricum voor veel haatberichten aan zijn adres heeft gezorgd. Het was volgens hem „een vrijbrief voor een ander om mij persoonlijke berichten te sturen met: ‘ben je wel geschikt als vader?’, ‘je kinderen moeten bij je weg’, en ‘hoop dat jij je kinderen verliest’. Dit zijn nog de meest genuanceerde, als ik dat überhaupt zo kan noemen, berichten.”

Stelt vraagtekens bij maanlanding en aanslag op de Twin Towers

„Als we na een mening van een ander zo kunnen doorschieten en ons verlagen tot zulke smerige trucjes, dan missen we de essentie van het vrije woord”, stelt Asporaat. „Als er één ding voor mij belangrijk is, dan is het vaderschap.”

Asporaat ligt sinds begin deze week onder vuur omdat hij in een podcast openlijk zijn vraagtekens zette bij de echtheid van de maanlanding en de aanslagen in New York in 2001. Daardoor werd een gastles die hij zou geven op een school in Arnhem, geannuleerd. Daarop reageerde hij begin deze week al dat hij ‘altijd zijn eigen mening zal blijven uitdragen’.

De cabaretier vindt „oprecht” zijn veel belangrijker dan „niet-populair” zijn. „Ik zal nooit en te nimmer zolang ik leef mijzelf verheffen boven de rest, dat ik me te goed voel om te praten met wie dan ook. Ik zal altijd bidden voor iedereen, ook voor de mensen die het niet voor mij doen.”