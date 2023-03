Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trump aangeklaagd, gaat zichzelf aangeven

Het was nog even de vraag of het zou gebeuren, maar de kogel is dan nu echt door de kerk. Oud-president van de Verenigde Staten Donald Trump is gisteren aangeklaagd door een Grand Jury in Manhattan. Het gaat om een onderzoek naar zwijggeld dat Trump zou hebben betaald aan pornoster Stormy Daniels.

Dat schrijft The New York Times. Geen enkele voormalige of zittende Amerikaanse president is ooit strafrechtelijk vervolgd.

Wat de specifieke aanklachten tegen Donald Trump zijn, is nog niet bekend. Dat krijgen ‘we’ waarschijnlijk in de komende dagen te horen, meldt The New York Times. Trump zal op dat moment naar Manhattan moeten reizen, onder andere voor het afnemen van vingerafdrukken.

Tegen Trump lopen ook twee strafrechtelijke onderzoeken door een speciale raadsman die is aangesteld door de Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland en één door een lokale aanklager in de Amerikaanse staat Georgia. Medio maart zei Trump al dat hij dacht binnenkort gearresteerd te worden. „De American dream is dood”, zei hij destijds.

💵 Zwijggeld om affaire te verbergen Trump zou in 2006 seks hebben gehad met porno-actrice Stormy Daniels en haar zwijggeld hebben betaald om de affaire voor zijn kiezers te verbergen. Hij werd verkozen tot president van de Verenigde Staten in 2017.

Donald Trump gaat zichzelf aangeven

Eén van de advocaten van Trump zegt dat de voormalig president zichzelf dinsdag gaat aangeven voor voorgeleiding. Dat schrijft The New York Times.

Volgens die krant is de logistiek van het afleveren van Trump bij het gerechtsgebouw complex en zullen er naar verwachting afspraken worden gemaakt tussen zijn juridische team, de geheime dienst en de New Yorkse wetshandhaving. De krant meldt ook dat er in New York al de hele week voorbereidingen getroffen worden voor veiligheidsmaatregelen.

Zo zijn metalen versperringen rond Trump Tower en het gerechtsgebouw geplaatst. In de binnenstad zijn patrouilles van agenten zichtbaar en de politie bereidt zich voor op protesten. De aanklacht van een grand jury die onderzoek doet naar het betalen van zwijggeld aan een porno-actrice, bevat 30 overtredingen met betrekking tot bedrijfsfraude, meldde CNN gisteren.