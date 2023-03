Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers Help Mijn Man is Klusser ergeren zich mateloos aan de buren: ‘Wat een bemoeial’

Beter een goede buur dan een verre vriend, maar helaas hebben we het niet altijd voor het uitkiezen. Kijkers van het tv-programma Help Mijn Man is Klusser zijn gisteravond niet te spreken over de buren van Job en Myrthe.

Tijdens de uitzending vindt ook een pijnlijk gesprek plaats over de kinderwens van het stel, wat veel reacties opleverde. Een paar weken geleden spraken kijkers zich ook al uit over een bijzondere aflevering. Toen waren de rollen omgedraaid en schakelde de man de hulp van het programma in.

Van je buren moet je het hebben

Iedere aflevering pakt het klus team van presentator John Williams de ene na de andere bouwval aan, samen met de man des huizes. Zo ook deze week. Waar de onderste verdieping gelukkig wel al af is, is het boven nog een ware bende. De verbouwing begint, maar wanneer John de buurman op straat treft laat die ook nog even weten wat hij van de situatie vind.

Volgens de buurman zouden de boeidelen (wat dient als afwerking voor het dak) wel aangepakt mogen worden. Kijkers reageren hier vol onbegrip op. „Ze hadden beter even de buurman aan kunnen spreken. Wat een bemoeial. Die jongen valt weinig te verwijten, werkt zichzelf een ongeluk”, en „Echt waar bemoeien al die buren zich mee. Ik had de boeidelen eraf gehaald en niks meer aan gedaan”, klinken enkele reacties op Twitter.

Anderen geven aan deze specifieke klus expres uit te stellen als het aan henzelf lag. „Ik zou het project met de boeidelen uitsmeren over een periode van 30 jaar.”



Binnen maakt niet uit maar de tuin en boeidelen moeten NU gedaan worden want hij kijkt daar tegenaan 😬. Welkom in Ermelo 🙄 — Suus1967 (@Suus1967) March 7, 2023

Kinderwens

Het pasgetrouwde echtpaar heeft niet alleen te maken met een onafgemaakt huis en de mening van de buurman. Tijdens een gesprek blijkt dat de twee niet helemaal op één lijn zitten als het gaat om hun kinderwens.

„Als je an kinderen begint is je jeugd toch wel echt klaar ook”, laat Job weten. Voor Myrthe komt het als een verassing wanneer blijkt dat haar man nog niet klaar is voor de volgende stap. „Dat snap ik niet, want dat heeft hij mij nooit zo verteld.