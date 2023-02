Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hunted VIPS-duo krijgt bonje: ‘Ik word strontziek van jou!’

Opgejaagd worden is stressvol en dat is goed te merken aan het Hunted VIPS-duo Niels Oosthoek en Mark Baanders, ook wel bekend als ‘Slijptol’. In de aflevering van gisteren zagen kijkers dat de twee het met elkaar aan de stok kregen. „Jeetje, wat ben je boos opeens!”

Het is al het hele seizoen een terugkerend dingetje bij het duo: een lift regelen. Daarover worden ze het niet altijd eens. Waar Niels iedere mogelijkheid aangrijpt om een lift te scoren, wil Mark vooral kilometers maken. Hij stapt liever in auto’s die een heel eind wegrijden. Ook gisteren werd er een probleem van gemaakt toen Niels een lift had geregeld.

Hunted VIPS-duo wordt het maar niet eens

„Wij willen heel graag een klein liftje. Is dat mogelijk?”, vraagt Niels aan een automobilist. Die staat daar wel voor open. „Kijk eens Mark! Zo doe je dat, één poging. Haha!”, haalt Niels zijn gelijk. Daar is Mark al niet heel erg van gediend. „Nou Niels, je bent echt fantastisch. Je bent echt de allerbeste”, reageert hij cynisch. Dan vraagt hij hoe ver de automobilist rijdt.

Dan komt de aap uit de mouw, want de automobilist maakt maar een klein stukje richting de Intratuin om de hoek. „Maar Niels, dat heeft toch geen zin!”, roept Mark. Het Hunted VIPS-duo kan het maar moeilijk eens worden waar ze nu precies naartoe willen. Het leidt tot de nodige irritaties.

‘Jeetje, wat ben je boos opeens’

„Waar wil je nou naartoe?”, vraagt Niels geïrriteerd. „Gewoon, ver weg! Kilometers maken, we gaan nu weer maar vijf kilometer verderop. Dan komen we gewoon nooit een eind verder weg”, zegt Mark op een boze toon. „Jeetje, wat ben je boos opeens”, constateert Niels.

„Nou ja, je bent allemaal fantastisch bezig en je vindt jezelf wel heel gaaf. Maar we gaan ondertussen naar de Intratuin. Tja…” En bij deze woorden blijft het niet, want de spanning loopt steeds verder op.

‘Ik word helemaal strontziek van jou, man!’

Niels trekt Mark even niet meer en fietst weg. Terwijl de hunters de twee op het spoor zitten, gaat hij rustig in een veldje zitten. „Ik word helemaal strontziek van jou, man!”, zegt Niels. „Wat wil je nou?”, reageert Mark. „Ja wat wil je nou, dat hoor je toch net drie keer, man!”

„Ja, maar je geeft duizend verschillende plannen”, zegt Mark. „Nee, ik zeg aanbellen, dat wil je niet. Dan geef ik aan dat ik een vriend heb met een snelle auto. Dan zeg je: nee, dat kan allemaal niet. We gaan hier liften, maar we staan hier nou al een uur. Dit werkt niet, dat zie je toch! Waarom blijf je zo in je ding hangen?”, is Niels boos.

Even lijkt het erop alsof de twee de handdoek in de ring gooien, maar dan komt er na het geharrewar toch een plan. De twee gaan alsnog de vriend van Niels opzoeken om zo snel mogelijk weg te komen. Die blijkt op vakantie, maar bij de jachthaven waar ze terechtkomen, vinden de twee wel een ander onderkomen waar ze de nacht kunnen doorbrengen. Maar ondertussen schakelt het hunterteam de hulp in van een oude bekende.

Bekijk de aflevering van Hunted VIPS van gisteren hier terug.