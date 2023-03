Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Herman Finkers bij Van Duin op de achterbank: ‘Als negenjarige keek ik in mijn pyjama al naar jou’

De laatste aflevering van Bij Van Duin op de Achterbank, waarin allerlei cabaretiers met André van Duin een ritje maken in een klassieke Rolls-Royce op weg naar een show, is aangebroken. De eer is dit keer aan Herman Finkers.

Finkers wordt door Van Duin naar het Almelose Theater Hof 88 gebracht. Finkers is cabaretier in ruste, maar voor hem ‘staat het stoplicht nog steeds op groen’. Tijdens de rit vertelt de cabaretier over Almelo en over zijn inspiratiebronnen.

Finkers staat op Van Duin te wachten bij een basiliek. „Waarom sta je hier?” Vraagt Van Duin. „Dat moest van de redactie.” Hiermee is het ijs onmiddellijk gebroken. Normaal gesproken brengt Van Duin zijn medepassagier en tevens collega naar een voorstelling die gespeeld moet worden. Finkers heeft echter geen voorstelling. „Dus ik stel voor dat we koffie gaan drinken bij Hof 88. Maar dan kun je het beste de auto hier neerzetten en dan vijf minuten lopen. Lopen is korter.”

Het duo neemt het eerste fragment door, wat een stuk is uit Finkers’ ‘Kalm aan en rap een beetje‘. In het fragment uit 2000 neemt Finkers onder andere Brabantse, Limburgse en Twentse accenten onder de loep: „Twents klinkt niet zo zangerig als Limburgs. Het heeft charme omdat het luchtig klinkt.”

‘Idee dat jij naar mij kijk als negenjarige vind ik heel bijzonder’

Van Duin en Finkers zijn niet zonder reden in Almelo. „Met tussenpozen heb ik hier meer dan dertig jaar gewoond en ik ben hier geboren”, legt Finkers uit. „Mijn ouders kwamen ook al in die basiliek. Zij zijn daar gedoopt en begraven en ik ben er getrouwd, tegelijkertijd met mijn vrouw.” Van Duin moet lachen.

Finkers vertelt dat het een bijzondere gebeurtenis is dat hij met Van Duin in de Rolls-Royce zit. „Op negenjarige leeftijd mocht ik opblijven en in mijn pyjama naar jouw ‘Nieuwe Oogst‘ kijken.” Voor Van Duin is het respectievelijk bijzonder. „Het idee dat jij als negenjarige naar mij zat te kijken vind ik ook heel bijzonder.” Omdat het deel uitmaakte van zijn jeugd heeft Finkers een fragment van Van Duin’s ‘Nieuwe Oogst‘ meegenomen.

Herman Finkers als woordkunstenaar

„Je bent toch een soort woordkunstenaar geworden”, zegt Van Duin. „Hoe heb je dat ontdekt?” Finkers vertelt hoe het is gegaan: „Ik trad op in een literair café, omdat ik dacht dat ik dichter was. Ik ging gedichten voordragen. Maar als laatste op de affiche werd ik aangeduid als cabaretier. Ik ben toch geen cabaretier, ik ben toch óók dichter? ‘Nee, want bij jou lachen ze’, werd me verteld.”

Het ongelukkige van het programma Bij Van Duin op de Achterbank, vindt Finkers, is dat je keuzes moet maken in welke fragmenten je meeneemt en daarmee anderen tekort doet. Om die reden tovert Finkers een lijst uit zijn jas met allemaal namen van artiesten die hem geïnspireerd hebben. „Mag ik er een paar opnoemen?” En dit zijn „alleen de belangrijkste.”

‘Voorlopig erg druk met dingen die niemand interesseert’

Hoe verder de rit vordert, hoe verbaasder Van Duin is dat ze nóg steeds in Almelo rijden. „Het is gigantisch.” „Ja, alles is heel groot.” Ze halen een eerdere gast van Bij Van Duin op de Achterbank aan, Peter Pannekoek. „Die ken ik al heel lang”, vertelt Finkers. „Zijn vader deed mijn eerste tv-registraties.” Pannekoek was nog niet geboren of Finkers voorspelde al dat hij ‘een hele grote zou worden’. Samen kijken ze naar een fragment van Pannekoek.

Finkers kreeg ruim twintig jaar geleden de diagnose chronische lymfatische leukemie. Mede daarom heeft hij de afgelopen acht jaar niet meer getoerd met een theaterprogramma. Zijn laatste show was de Oudejaarsconference die hij in 2015 maakte. „Ik voel mij goed en ik loop hier nog steeds rond”, vertelt Finkers. „Ik zou nog een film of een theaterprogramma willen maken. Maar wanneer moet ik het doen, daar moet je wel de tijd voor hebben. Ik ben voorlopig heel erg druk met dingen die niemand interesseert behalve mij.”

Bekende ‘chauffeur’

En zo is de rit alweer ten einde gekomen. Van Duin en Finkers worden afgezet bij Theater Hof 88, en natuurlijk niet door de minste. Elke aflevering kende namelijk een bekende ‘chauffeur’, en dit keer was het schrijver en presentator Özcan Akyol die de cabaretiers afzet. „Dan doe ik nog even een rondje Almelo”, aldus Akyol. Kijkers delen hun waardering voor Finkers en laten weten genoten te hebben van de rit door Almelo.



Bij Van Duin op de Achterbank terugkijken kan via NPO Start.