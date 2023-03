Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gemeenten zijn er klaar mee: willen af van energietoeslag

De energieregeling die gemeenten moeten uitvoeren vereist te veel van het personeel, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De ruim 340 gemeenten weigeren om de energietoeslag voor lage inkomens nog langer voor het kabinet uit te voeren.

Gemeenten zijn geen landelijke uitvoeringsorganisaties en daarom moet de energietoeslag vanaf volgend jaar weer vanuit het Rijk worden uitbetaald. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

‘Gemeenten moeten niet worden ingezet als landelijke uitvoeringsorganisaties’

Om ook na 2023 de pijn van de hoge (energie-)prijzen te verzachten voor huishoudens met een laag inkomen, onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om een energietoeslag in het leven te roepen. De VNG is blij met een Kamerbrief van eind februari waarin staat dat het kabinet overweegt om die energietoeslag via het toeslagensysteem te regelen.

Onder meer omdat er volgens de gemeenten geen sprake meer is van een crisis, en omdat ze vindt dat er landelijk duurzaam inkomensbeleid vanuit het Rijk nodig is, staat de VNG achter die opzet. De VNG benadrukt dat gemeenten een medeoverheid zijn, maar wel met een eigen lokale rol voor inwoners in een kwetsbare positie. „Gemeenten moeten niet worden ingezet als landelijke uitvoeringsorganisaties.” Dat schrijft de VNG vandaag aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Regeling energietoeslag

De VNG vindt het niet reëel om van gemeenten te verwachten dat ze de regeling na de energiecrisis in 2022 en 2023 voor een derde keer moeten gaan uitvoeren. „Het is immers een tijdelijke regeling en bovendien vraagt deze veel inspanning van de gemeenten”, aldus de koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland.

Het ministerie van SZW benadrukt dat het nog helemaal niet vaststaat of er in 2024 wederom een energietoeslag komt. De toeslag wordt gezien als een effectieve maatregel die veel mensen heeft bereikt. Het ministerie onderzoekt de optie van een mogelijke toeslag die landelijk wordt geregeld en waarbij rekening wordt gehouden met het inkomen van mensen en hun energielabel of -gebruik.