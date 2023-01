Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verwarring en bekende gezichten op Married at First Sight-bruiloft: ‘Dat is de ex van…’

Verwarring alom bij de eerste Married at First Sight-bruiloft van dit seizoen. Daar blijkt het gekoppelde bruidspaar meer gemeen te hebben dan ze aanvankelijk dachten en komt een deel van de vriendengroep van de een wel héél bekend voor bij de ander. Er viel namelijk iets op…

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Married at First Sight maakten we gisteravond kennis met twaalf deelnemers. Voor wie het RTL-programma nog nooit gezien heeft, het concept is vrij simpel. Een groep singles wordt door experts aan elkaar gekoppeld en in plaats van daten, trouwen ze direct met elkaar. Ook worden zij door het programma heen begeleid door de experts, want het blijft een ingewikkeld proces.

De matchmakers koppelden onder meer de 47-jarige Nicole uit Amsterdam met de 50-jarige Martijn uit Eindhoven. Alhoewel het onbekenden van elkaar zijn, blijken ze nogal wat overeenkomsten te hebben. Tijdens de bruiloft valt Martijn dat ook op. Hij ziet zelfs bekenden in het publiek zitten.

‘Ik zie mensen die ik niet verwacht had’

„Welkom, ik ben Martijn”, begint de Eindhovenaar nietsvermoedend zichzelf voor te stellen aan de toekomstige schoonfamilie en vrienden op de bruiloft. Als hij dan een blik op hen werpt, valt hem iets op. „Ik zie daar mensen die ik niet allemaal verwacht had. Ja, er valt nu iets bij mij, er valt iets bij mij”, zegt hij. „Ben ik blij dat ik jullie niet al te veel ontmoet heb!” De vriendengroep van Nicole moet hard lachen.

Martijn blijkt een deel van de vrienden van zijn toekomstige vrouw Nicole te kennen van een recente vakantie op Ibiza, waar Nicole zelf overigens ook was. Allebei houden ze wel van een festivalletje en gaan ze regelmatig op vakantie naar het Spaanse eiland. „Echt bizar dat er zo’n overlap in zit, maar hoe mooi is dit, dat dit zo samengaat”, reageert Martijn.

Geroddel op Married at First Sight-bruiloft: ‘Verzin je toch niet?’

Bij het publiek begint dan al snel het geroezemoes en geroddel over Martijn. Zijn schoonmoeder krijgt te horen dat hij een ex blijkt te zijn van een bekende. „Is hij niet de ex van…? Ja! Iedereen kent elkaar stiekem een beetje. Dat verzin je toch niet?”, wordt er gefluisterd in het publiek.

En de blik van schoonmoeder die eerst nog op standje blij stond, verandert ineens. Toch niet zo’n goede match, lijkt ze te denken. Maar van wie Martijn de ex is, dat wordt niet duidelijk.

Nicole is ‘even helemaal in de war’ na kennismaking met Martijn

Dan maakt de trouwambtenaar abrupt een einde het gefluister. Ze zegt: „Is het niet zo dat wat er gebeurt op Ibiza, blijft op Ibiza?” Martijn lacht als een boer met kiespijn. Zijn schoonmoeder wordt steeds meer teleurgesteld in de Eindhovenaar, die ze eerst nog een hele geschikte kerel vond. „Ik ga hier nog heel veel over navragen”, zegt Martijn. Maar hij denkt dat er al een hele mooie match zit. „Dat gevoel heb ik wel.”

Dan komt Nicole binnen en maakt het stel kennis met elkaar. Een belletje begint nog niet te rinkelen. De Amsterdamse zegt vooral heel zenuwachtig te zijn. „Maar jij staat hier natuurlijk al een tijdje.” Martijn knikt en zegt dat het er eigenlijk „heel vertrouwd voelt”.

„Ik ken natuurlijk een aantal mensen, dus ik denk: hé.” Maar Nicole kijkt hem met vragende ogen aan. „Ik was vorige week op Ibiza”, legt Martijn aan zijn ‘aanstaande’ uit. „Die beste mensen waren daar ook en jij schijnbaar ook.” Bij Nicole gaat nog altijd geen belletje rinkelen. „Hebben we hem gezien? Ik ben even helemaal in de war.”

