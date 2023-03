Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Exploderende elektrische fietsen halen het nieuws: wat is er aan de hand?

De populariteit van elektrische fietsen is de afgelopen paar jaren flink omhoog geschoten. Zelfs Toyota is er tegenwoordig mee bezig. De fietsen hebben daarentegen ook de vervelende neiging om weleens te ontploffen, wat flinke branden kan veroorzaken en soms zelfs levens eist.

Dat deze tweewielers steeds populairder worden is niet vreemd na de corona-periode en de benzineprijzen die almaar stijgen. Met al dat thuiszitten is het soms vast welkom om eventjes de trappers onder de voet te voelen. Maar het is dus duidelijk dat die e-bikes een risico met zich meedragen.

Waarom ontploffen die elektrische fietsen nou?

Het probleem met de elektrische fietsen ligt in de batterijen die gebruikt worden om die aan te drijven. Dit zijn namelijk lithium-batterijen. Over het algemeen zitten deze energiebronnen in vrijwel alles, denk aan je telefoon of elektrische tandenborstels. Deze batterijen zijn meestal gewoon veilig, maar worden gevaarlijk als ze beschadigd raken. Eigenlijk een beetje onhandig voor een apparaat waarmee je alleen maar buiten rondsjeest, dus.

Het gebeurt vrijwel nooit dat elektrische fietsen spontaan ontploffen terwijl je buiten aan het fietsen bent. Het gevaar is er vooral wanneer die stilstaat en aan het opladen is. De lithium batterijen kunnen op die manier makkelijk oververhitten, wat een explosie als gevolg kan hebben.

Daarbij is een van de oorzaken de prijs van de batterijen. Daardoor kiezen mensen voor goedkopere varianten waarbij het risico van een ontploffing hoger is.

Wat willen we hiertegen doen?

In New York was het afgelopen week alweer raak. Bij een supermarkt ontplofte een elektrische fiets, waardoor zeven mensen verwondingen opliepen. Dit jaar zijn er al dertig van deze branden ontstaan, met in totaal veertig gewonden en twee doden. Vorig jaar werden er wel 216 branden in New York veroorzaakt door de ontploffing van een e-bike.

Als eigenaar van een elektrische fiets kun je het beste goed op blijven letten en je tweewieler niet te lang opladen. Als je nou overweegt zo’n ding te kopen, zorg dan dat je er gewoon één aanschaft met een goede batterij.

De gemeenteraad van New York heeft in ieder geval een aantal plannen die ze gaan uitvoeren, zoals het opzetten van campagnes om men te informeren en het invoeren van nieuwe veiligheids- en certificatiebenodigdheden voor elektrische fietsen.