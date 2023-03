Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politici en mediagezichten kritisch op ‘niet-onafhankelijk’ televisiedebat Jeroen Pauw

De Provinciale verkiezingen komen eraan en daarom worden we als vanouds getrakteerd op radio- en televisiedebatten. Jeroen Pauw presenteert zo’n debat. Maar over zijn politici-keuze en verdeling is lang niet iedereen te spreken.

Het is je vast niet onbekend dat Nederland verdeeld is onder rechtse en linkse stemmers en alle partijen die daartussen vallen. We denken allemaal anders over grote thema’s en landelijke crisissen, zoals het klimaat, wooncrisis, asielbeleid of de economie. In de aanloop naar de verkiezingen kiest menig politicus ervoor om zijn of haar standpunten in de media te laten klinken. Het televisiedebat is daar een perfect middel voor. Pauw’s Verkiezingsdebat: Linksom of Rechtsom, is er zo eentje.

Kritiek op verkiezingsdebat Jeroen Pauw

Premier Mark Rutte en Edith Schippers (VVD) gaan het als rechts blok het opnemen tegen de ‘linkse wolk’, oftewel Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA). En als je denkt: ‘Hé waar zijn de andere partijen?’ Dat klopt, er ontbreken nogal wat politieke partijen in dit debat.

En daar hebben sommigen het een en ander over te zeggen. Want premier Mark Rutte gaat daar alleen in debat met twee linkse partijen. Op Twitter klinkt ongenoegen. Behoorlijk wat politici en mediagezichten verbazen zich over de partijkeuze voor dit debat. Volgens de critici doet Pauw mee aan het frame dat de VVD zou hebben neergezet. Namelijk ‘De VVD versus de linkse wolk’. Gisteravond sprak oud-staatssecretaris Mona Keijzer bij HLF8 uit dat het een kwalijke zaak is dat Pauw zich hiervoor leent. En zetten critici vraagtekens bij de onafhankelijke rol van de journalistiek.

Pauw snapt ophef niet

Pauw reageerde vandaag op de radio op de ophef. In het radioprogramma Spraakmakers benadrukt hij dat zijn programma slechts één van de vele is. De presentator vertelt dat hij in het verleden veel debatten presenteerde waarbij zes tot soms wel acht partijen aan het bod kwamen. „Terwijl de tijd die wordt gegeven niet langer is… het moet allemaal in 50 minuten.” Dat is iets dat zo’n programma gehaast maakt. Hij neemt als presentator liever ruimer de tijd voor bepaalde onderwerpen. Dat men zich nu juist om zijn programma druk maakt, begrijpt de presentator niet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@BNNVARA @kimvankeken

Het is linksom of rechtsom het verdienmodel van TVBV, het tv-prorductiebedrijf van Jeroen Pauw, die zijn eigen format mag presenteren. — Roel Janssen (@RoelJanssen2go) March 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Had iemand een politieke tweestrijd besteld? https://t.co/4ra6pUj9Ca — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) March 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rutte bedenkt een strategie waarin sprake is van een imaginaire tweestrijd met de 'links wolk'. En de publieke omroep faciliteert dat en gaat moeiteloos mee in dit zorgvuldige bedachte frame. Lijkt me geen journalistieke taak. https://t.co/6fvn4Loffj — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) March 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wel weer grappig en voorspelbaar dat @jeroenpauw de kritiek op zijn 'linksom-rechtsom'-debat net op de radio wegzet als ophef. Hij vindt zichzelf maar een kleine speler, relativeert hij. — kim van keken (@kimvankeken) March 2, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Want de verkiezingen gaan kennelijk tussen drie (2?) partijen, lekker overzichtelijk.. 🥴 https://t.co/EJXW6TblE6 — Luuk Ikink (@luuk) March 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In 2019 was GroenLinks nog (terecht) kritisch op dat malle debat tussen Baudet en Rutte de avond voor de Europese verkiezingen: “een schijndebat [tussen] onverkiesbare leiders”. Nog geen 4 jaar later mogen ze zelf meedoen en vinden ze het blijkbaar allemaal prima. pic.twitter.com/jAbpSvDMr2 — Roel Maalderink (@RoelMaalderink) March 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een verkiezingsdebat – tussen politici die niet verkiesbaar zijn (op 1 na)

– over zaken die niet in de provinciale programma’s staan (geen partij heeft een programma voor de Eerste Kamer)

– selectie partijen onduidelijk

– niets over Groningen Wow! https://t.co/vV28rUOeWM — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) March 1, 2023

Pauw’s Verkiezingsdebat: Linksom of Rechtsom is zondag 12 maart om 21.30 uur te zien op NPO 1.

De Provinciale Statenverkiezingen zijn woensdag 15 maart.