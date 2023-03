Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niet iedereen te spreken over Nederlandse inzending Songfestival: ‘Wat een zeiknummer’

In mei barst het Eurovisie Songfestival weer los. Gisteravond maakten Mia Nicolai en Dion Cooper het nummer bekend waarmee zij Nederland gaan vertegenwoordigen. Het gaat om – voor het Eurovisie Songfestival geen onbekend genre – een ballad genaamd Burning Daylight. Op internet verschijnen de meest uiteenlopende reacties.

Traditiegetrouw vindt het Songfestival plaats in het land dat het jaar daarvoor won. Vorig jaar was Oekraïne de winnaar, met het nummer Stefania. Vanwege de oorlog daar is het voor het Oost-Europese land echter niet mogelijk het liedjesfestijn te organiseren. Meerdere landen boden zich aan als alternatief, waarna uiteindelijk werd gekozen voor het Verenigd Koninkrijk. Sam Ryder, de Britse inzending, eindigde namelijk als tweede in 2022.

Burning Daylight

In november vorig jaar werd bekend dat Dion Cooper en Mia Nicolai voor Nederland mee gaan doen aan het songfestival. Veel mensen reageerden verbaasd, aangezien ze de artiesten nog niet kenden. Na maanden wachten werd gisteren dan ook eindelijk hun nummer Burning Daylight uitgebracht. Dat gebeurde in Remastered Experience in Rotterdam.



🔥🔥 Dit is het nummer waarmee Mia Nicolai en Dion Cooper Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival: Burning Daylight. #songfestival https://t.co/ByLJ78DMKg — AVROTROS (@AVROTROS) March 1, 2023

Burning Daylight gaat over „vallen, fouten maken en dan weer opstaan”, vertelt Cooper in een minidocumentaire over het ontstaan van het nummer. „Dat je leert van die fouten, van je verleden, dat je dingen achter je kunt laten zodat je een betere versie van jezelf kan worden. Maar het gaat ook over accepteren dat we allemaal menselijk zijn, pijn ervaren en dat we daar doorheen moeten.”

Eerste reacties op Nederlandse inzending Eurovisie Songfestival

Op internet stromen de reacties op het lied inmiddels binnen. „Wow. Vet nummer”, schrijft iemand op Twitter. Andere positieve reacties bevatten toch ook de nodige twijfel. „Geslaagd liedje, kabbelt rustig voort. Ik mis een wow-factor, maar als totaal klinkt het prima.”

Aan de andere kant zijn er een hoop mensen die weinig goeds te zeggen hebben. „Best een afschuwelijk lied met een voortdurend ongemak bij de aanloop naar de uithalen. Zero points, dan ben ik nog mild” en „wat een zeiknummer”, klinkt het commentaar. Weer een ander is niet onder de indruk van de zangkunsten van Dion en Mia. „Het is een Songfestival. Dan denk je ‘het gaat over zingen’, maar dat kunnen ze beiden niet.”



‘Gaat onder je huid zitten’

Ook bekend Nederland laat weten wat ze van Burning Daylight vinden. Sander Lantinga zit in de selectiecommissie en was gisteravond te gast in de talkshow Khalid & Sophie. De radio-dj vindt het een mooi lied. „Het gaat meteen na één keer luisteren onder je huid zitten”, vertelde hij aan tafel. Ook presentatrice Emma Wortelboer was te gast bij de talkshow. Ze gaf aan het eigenlijk helemaal geen songfestival liedje te vinden. Ze vond het wel een goed nummer, zei ze, maar ze vindt ook dat het misschien „wat meer voor de radio” zou zijn.

Het Eurovisie Songfestival word dit jaar van dinsdag 9 tot en met zaterdag 13 mei gehouden. Nederland zal in de eerste van de twee halve finales met Burning Daylight gaan proberen een finaleplek te veroveren.