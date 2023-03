Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Advocaat bij Jinek over stealthing: ‘Slachtoffer voelde zich vies en vernederd’

Als je toestemt om seks met iemand te hebben, hang je daar meestal een voorwaarde aan. ‘Wel met condoom’, of je geeft aan dat bepaalde acties not done zijn. Wat als iemand die voorwaarden accepteert, maar uiteindelijk toch iets anders doet? Daar gaat het om bij stealthing, mannen die tijdens de seks stiekem het condoom afdoen. Bij talkshow Jinek schuift Ellen van Loosbroek aan, zij staat als advocaat een vrouw bij die slachtoffer werd van dit fenomeen.

Gisteren stonden namelijk voor het eerst twee mannen voor de rechter omdat ze zich volgens de slachtoffers schuldig hadden gemaakt aan stealthing. Het was ‘een pimeur’ in de Nederlandse rechtswereld. Zal dat vanaf nu vaker gaan gebeuren en worden ze veroordeeld? Stealthing is geen aparte term in het wetboek van strafrecht, dus stonden de twee mannen uit Rotterdam gisteren terecht voor verkrachting.

Advocaat vertelt bij Jinek over stealthing

En volgens Mirjam Levy, advocaat van een van de slachtoffers, ís het ook verkrachting. „Op het moment dat er seks plaatsvindt en niet tegen andermans wil, dan is er geen sprake van dwang”, zei zij. „Als iemand er achteraf achterkomt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, maakt niet dat er sprake is van dwang.” Bij de talkshow van Eva Jinek zegt Van Loosbroek iets soortgelijks. „Het betekent dat het seks zonder toestemming was.”

Allereerst schetst de advocaat een beeld en ze vertelt dat haar cliënte via een datingapp een afspraak had gemaakt voor een one night stand. „Er werden afspraken gemaakt wat er zou gebeuren, en hoe. Eén van die afspraken was dat de seks zou plaatsvinden mét condoom, maar tijdens de seks bleek dat de verdachte het condoom had afgedaan. En dat is niet oké”, sluit ze af.



Jinek: „Dat had veel impact op jouw cliënt?” Daarop komt een beamend antwoord. „Ze voelde zich vies en vernederd”, legt Van Loosbroek uit. „Alsof ze geen keuze had, alsof de keuze haar is ontnomen.” Na deze gebeurtenissen ondervond het slachtoffer ook veel psychisch leed. Zo noemt haar advocaat dat ze wantrouwend naar anderen is. „Je bent op je kwetsbaarst, zeker als je seks hebt met een vreemde. Je geeft iemand vertrouwen en wanneer blijkt dat dat beschaamd wordt, doet dat wat met je. Tot op de dag van vandaag.”

Bewijs in WhatsApp-gesprek

Rob Kemps, die ook aan tafel zit, is benieuwd of het nog uitmaakt welke relatie je tot de persoon hebt. „Is het bijvoorbeeld ook strafbaar als dit binnen een relatie gebeurt?” Dat maakt volgens Van Loosbroek niet uit. „Het gaat om de toestemming, dus ook binnen een relatie zou dat strafbaar moeten zijn.” Haar cliënt twijfelde wel lange tijd om überhaupt aangifte te doen. „Het heeft voor haar heel veel impact gehad en de stap om aangifte te doen van een seksueel misdrijf is sowieso heel groot”, legt ze uit.

Het heeft best even geduurd voordat het slachtoffer aangifte deed, „maar op een gegeven moment was ze toch strijdvaardig genoeg dat ze dacht ‘dit is niet oké, hier moet iets aan gedaan worden’.” In de rechtbank ligt nu bewijs tegen de verdachte, dat zijn bijvoorbeeld WhatsApp-gesprekken die hebben plaatsgevonden ná de seks. Daaruit blijkt volgens de advocate dat hij inderdaad het condoom afdeed en dat hij dacht dat ze dat wel fijn vond. Maar dat dat voor het slachtoffer niet het geval is, blijkt ook duidelijk uit de gesprekken. „Als je zulke dingen niet hebt, is het lastig te bewijzen”, zegt van Loosbroek. „Daar struikelen de meeste zedenzaken op.”

Je kunt Jinek terugkijken via RTLXL.