Medische wereld kijkt met open ogen naar iPhone-app van 11-jarige

De medische wereld staat met open mond te kijken naar een iPhone-app genaamd Ogler Eyescan. Niet alleen omdat de applicatie snel oogziekten en aandoeningen kan detecteren, maar ook vanwege het feit dat hij ontwikkeld is door een 11-jarig meisje.

De 11-jarige Leena Rafeeq uit India is niet alleen het brein achter Ogle Eyescan, maar ook de persoon die de iPhone-app zelf wist te ontwikkelen. Pittig potje bizar, als je het onze WANT-collega Mark Hofman vraagt.

Revolutionaire iPhone-app van 11-jarige

Tijden veranderen. Toen ik 11 jaar was, zat ik nog bakken klei weg te eten op de kleuterschool (trage leerling), waar er anno 2023 iemand van 11 de medische wereld op zijn kop zet. Leena Rafeeq is het brein achter de iPhone-app Ogler Eyescan en weet een pittige medische kwestie te tackelen.

Op 10-jarige leeftijd gooide Leena de Harry Potter-boeken aan de kant en dook ze diep in de wereld van de oogheelkunde. Ze leerde over verschillende ziekten en de technologie die nodig was om de visie die ze toen al had tot leven te wekken.

Zonder hulp van derden kroop ze achter haar computer en besloot ze de iPhone-app zelf te ontwikkelen. Het resultaat is Ogler Eyescan: een medische app die door middel van het camerasysteem van de smartphone oogziekten en aandoeningen kan detecteren.

Hierbij moeten we denken aan bijvoorbeeld witte ring, oogmelanoom, Pterygium en staar. De medische wereld kijkt met open ogen mee en ziet dankzij een 11-jarig meisje wat technologie de gezondheidszorg kan brengen. Wist je trouwens dat je ogen veel kunnen zeggen over hoe groot de kans op sterfte is?

Het zit in de familie

Het verhaal is uniek, maar binnen de familie Rafeeq is Leena niet de eerste die dergelijke prestaties weet te behalen. Haar jongere zusje Hana (9) is bijvoorbeeld ook een zeer getalenteerde ontwikkelaar die vorig jaar al erkenning kreeg van Apple CEO Tim Cook.

Dat maakt de prestatie van Leena natuurlijk niet minder indrukwekkend. De 11-jarige ontwikkelaar is een inspiratiebron voor mensen van over de hele wereld. Leena krijgt thuisonderwijs en heeft de kennis over het ontwikkelen van haar ouders, die beiden Fintech-ondernemers zijn.

Hoewel de iPhone-app Ogler Eyescan al een flinke prestatie an sich is, kan ik bijna niet anders denken dan dat dit pas het begin is van Leena’s invloed op de gezondheidszorg. Wat een kleine baas.