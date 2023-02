Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voetballer Ralf Seuntjens over lymfeklierkanker: ‘Ik heb veel geluk gehad’

Voetballer Ralf Seuntjens is vrij van lymfeklierkanker. Dat maakte de oud-speler van onder andere VVV, NAC en De Graafschap twee weken geleden bekend via zijn Instagram-pagina. Bij de voetballer van het Japanse FC Imabari werd in mei vorig jaar kanker geconstateerd, waarna hij een succesvolle chemotherapie onderging. Bij Humberto op Zondag vertelde hij gisteravond over de roerige periode en zijn toekomstplannen.

Begin mei maakte hij zijn eerste goal bij de Japanse voetbalclub. Als hij nog maar drie wedstrijden heeft gespeeld tijdens zijn droomavontuur, wordt een week later lymfeklierkanker bij hem ontdekt. „Ik kreeg dat laatste duel twee tikken op mijn schouderblad. Drie dagen daarna waren we vrij, maar ik voelde het nog steeds. Toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Daar hebben ze een CT-scan gemaakt. In Japan krijg je dan meestal na twintig minuten wel een uitslag, maar die kwam er maar niet.”

‘Er drukte een trombose onder mijn halsslagader’

Uiteindelijk zat Seuntjens wel anderhalf uur in de wachtkamer, totdat er een arts naar hem toe kwam. „Toen zei hij via mijn tolk dat ik kanker had. Ik zat daar alleen, mijn gezin was er nog niet. Mijn emoties en gedachtes vlogen alle kanten op. Ik ben die volgende avond gelijk teruggegaan naar Nederland.”

Ook in ons eigen land krijgt de voetballer slecht nieuws. Tijdens een wandeling met zijn gezin wordt hij door een arts gebeld met de mededeling dat hij naar het ziekenhuis moet komen. „Toen zei hij: je moet meteen beginnen met bloedverdunners, want je zit onder de trombose. Er drukte er een onder mijn halsslagader en die was zo groot dat alles aan het verstoppen was. Dus als ik de scan in Japan had gedaan, had ik daar het traject moeten volgen. Ik heb veel geluk gehad dat er niks met me is gebeurd tijdens het opstijgen in het vliegtuig”, vertelt Seuntjens aan tafel bij Humberto op Zondag.

Ralf Seuntjens blijft positief

Ondanks het slechte nieuws, heeft Seuntjens altijd het gevoel gehad dat het wel goed zou komen. „Ik ben mentaal sterk en heb wel gedacht dat ik het zou overwinnen. En dat is gelukkig ook zo gegaan.” Niet alleen van familie en vrienden krijgt de voetballer veel steun, maar ook oud ploeggenoten steken hem een hart onder de riem. Zo is er op een video te zien hoe een vol stadion in Den Bosch zijn naam zingt. Ook de oude voetbalclubs van zijn broer, Mats Seuntjens, hebben hem veel steun gegeven in deze moeilijke periode.

Inmiddels is Seuntjens weer twee weken aan het trainen. Want als er nog een kans is om twintig minuten te spelen in een wedstrijd, dan gaat hij ervoor. „Al is het maar een laatste half uur in een wedstrijd, dat is wel mijn doel.

Je kunt Humberto op Zondag terugkijken via RTL.