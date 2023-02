Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Advocaat Peter Schouten onthult bij HLF8: ‘Heb twee vriendinnen, dus Valentijnsdag los ik op met een rooster’

Hoe vier je Valentijnsdag als je een open relatie hebt? Advocaat Peter Schouten, boezemvriend van Peter R. de Vries, legde gisteravond bij talkshow HLF8 uit hoe hij dat doet. Hij onthulde dat hij de ene Valentijnsdag zijn ene vriendin in de watten legt en de volgende Valentijnsdag zijn andere vriendin. „Ik los het op met een rooster.”

Valentijnsdag, voor de een is het de meest romantische dag van het jaar, de ander ziet het meer als een marketingsstunt van commerciële bedrijven. Presentator Sam Hagens wilde gisteravond van zijn gasten aan tafel weleens weten hoe zij Valentijnsdag vieren. Of ze wat geregeld hadden, was zijn vraag. Maar het blijft angstvallig stil aan de HLF8-tafel.

Daarna besluit hij Peter Schouten zelf maar te vragen hoe hij de dag aanpakt. Die zegt een open relatie te hebben. „Je regelt gewoon een rooster: het ene jaar de een, het andere jaar de ander”, zegt hij over Valentijnsdag.

Peter Schouten vertelt dat hij meerdere vriendinnen heeft

Dat begrijpt Sam Hagens nog niet helemaal. „Dus je hebt een open relatie, maar je hebt ook meerdere vriendinnen dus?”, vraagt hij. „Ja, dat klopt ja”, zegt de advocaat. „Dus twee vaste vriendinnen? Maar dan ga je dus niet met z’n drieën tegelijkertijd uit eten?”

Dat doet Peter Schouten niet, omdat zijn vriendinnen allebei net wat anders in elkaar zitten. „Nee, ze hebben allemaal hun eigen keuzes. Zo is de keuze die ik nu heb gehoord wel een beetje een marteling.”

‘Je hebt wel twee hele verschillende smaken’

Wat blijkt: zijn ene vriendin, die deze Valentijnsdag aan de beurt is, wil met de advocaat op de bank onder het genot van KFC („dat vind ik wel lekker”) naar een film van haar keuze kijken. „Zij houdt van zombiefilms en horror en dat is nou net niet bepaald mijn genre. Maar ik doe het graag, hoor.”

„En die ander?”, wil Sam Hagens weten. „Ja, die is volgend jaar.” Maar dan is nog niet duidelijk waar zij van houdt. „Oesters”, aldus de advocaat. Heel wat anders dus. „Je hebt wel twee heel verschillende smaken”, zegt Hagens over de vriendinnen van de advocaat.

