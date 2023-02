Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opsporingsteam krijgt hulp uit onverwachte hoek in Hunted VIPS: ‘Die is gek op geld’

Het nieuwe seizoen van Hunted VIPS is gisteravond begonnen. Vijf duo’s van bekende Nederlanders proberen een week lang uit handen te blijven van een team rechercheurs en hunters. Maar het opsporingsteam zet dit seizoen een bijzondere troef in: het spionnenleger van Yvonne Coldeweijer.

In de eerste aflevering van het derde seizoen Hunted VIPS blijkt dat de roddelkoningin een belangrijke rol speelt bij het opsporen van bekende Nederlanders. Vooral Famke Louise en haar vriend en oud-voetballer Denzel Slager hebben last van haar spionnenleger, dat veel over hun verblijf- en schuilplaatsen weet te vertellen tegen de hunters.

Yvonne Coldeweijer gevraagd om mee te helpen opsporen in Hunted VIPS

„Een spion heeft Famke en Denzel vandaag gespot in Apeldoorn, voor de opnames van Hunted“, verklapt Yvonne Coldeweijer op haar juicekanaal Life of Yvonne. Het zet het opsporingsteam op een spoor. „Apeldoorn? Oh!”, wordt er in de meldkamer geroepen. Er wordt direct een team hunters die kant opgestuurd.

Dan krijgt Marcel van de Ven, een van de opsporingsspecialisten van het team, een ingeving: het inzetten van het spionnenleger om zo de bekende Nederlanders op te pakken. Het opsporingsteam besluit haar een bericht te sturen op Instagram. Of zij niet even het team kan helpen in de jacht op de boeven.

‘Ze is er succesvol mee, dus waarom maken we er geen gebruik van?’

„Yvonne is gek op geld”, zegt Van de Ven. „Laten we met haar in gesprek gaan. Dan vragen we of zij haar spionnenleger wil inzetten. Ze is er succesvol mee, dus waarom maken we er geen gebruik van?”, zegt hij tegen zijn collega’s.

Het opsporingsteam begint geniepig te lachen. Dit vinden ze allemaal een heel handige manier om alle tien bekende Nederlanders op te sporen, hoor je ze denken. En ze gaan werk maken van de inzet van het spionnenleger. Kijkers zijn echter niet al te blij met de ‘deelname’ van de roddelkoningin.



Deze tien bekende Nederlanders doen dit seizoen mee

Of Yvonne Coldeweijer en haar spionnen daadwerkelijk een belangrijke rol gaan spelen bij de opsporing van de tien bekende Nederlanders, is in de volgende afleveringen te zien.

Dit seizoen doen Guido Spek en Dilan Yurdakul, Famke Louise en Denzel Slager, Mark Baanders en Niels Oosthoek, Sjoerd van Ramshorst en Jeroen Stomphorst en Sandra Ysbrandy en Sylvana IJsselmuiden mee. Die laatste vertelde deze week tegenover Metro hoe zij het avontuur heeft beleefd.

De afleveringen van Hunted VIPS zijn elke maandag om 20.25 uur op NPO3 te zien. Kijk de eerste aflevering hier terug.