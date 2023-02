Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fijne Valentijnsdag! Dit zijn de favoriete standjes van Nederlanders

Het is Valentijnsdag! Voor veel mensen een reden om hun relatie te vieren. Maar hoe tevreden zijn we eigenlijk met ons seksleven? En aan welke standjes geven we de voorkeur in bed? Daar deed onderzoeksbureau Panel Inzicht in opdracht van EasyToys onderzoek naar. En wat bleek? Hoe blij Nederlanders wel of niet zijn met hun seksleven hangt onder meer samen met tevredenheid over het eigen lichaam, de mate van afwisseling in bed en het al dan niet voorrang geven aan de seksuele behoeftes van de bedpartner.

Uit het onderzoek kwam goed nieuws: 52 procent van de respondenten is tevreden over zijn of haar seksleven. Grote kans dus dat ook jouw partner zich gelukkig prijst. Een kwart zegt zelfs heel tevreden te zijn. 15 procent is ontevreden, 7 procent heel ontevreden. Er zijn weinig verschillen tussen mannen en vrouwen, tussen leeftijdsgroepen, tussen hetero’s en LHBTQI+’ers en tussen de verschillende Nederlandse regio’s. Qua tevredenheid (of niet) over ons seksleven, lijken we dus een beetje op elkaar. Benieuwd hoe Valentijnsdag er 100 jaar geleden aan toe ging? Dat vertellen we je in dit artikel.

Favoriete standjes van Nederlanders

We mogen dan wel grotendeels tevreden zijn met ons seksleven, maar er zijn natuurlijk manieren om het allemaal wat leuker te maken. Een ander standje, bijvoorbeeld, of een andere oppepper. Toch heeft iedereen wel een favorietje. Ook dat bleek uit het onderzoek. De missionarishouding gaat er vooralsnog met de winst vandoor in ons land. Ruim een kwart van de respondenten geeft aan het liefst in die houding seks te hebben. Maar de tweede op de lijst volgt daar dicht achteraan: 22 procent geeft aan doggy style te prefereren. 13 procent gaat voor de lepeltje-lepeltje-positie.

Hierbij is wel een verschil op te merken tussen mannen en vrouwen. Mannen verkiezen namelijk vaker doggy style boven de missionarishouding, die onder vrouwen dan weer de favoriet is. En: hoe ouder, hoe sterker missionaris de favoriet is. Daarnaast bleek uit het onderzoek dat bijna een derde van de Nederlanders tijdens het vrijen niet van standje verandert. Ruim de helft doet dat wel, één of twee keer.

En qua locaties is er ook een duidelijke favoriet: het eigen bed (82 procent) en de hotelkamer (38 procent) worden het meeste genoemd. Daarna staan de bank, het bad of de douche hoog in de lijst. Opvallend populair is de vrije natuur: maar liefst een kwart (30 procent van de mannen en 20 procent van de vrouwen) geeft aan dat hij of zij daar weer een keertje seks wil hebben.

Vaker vrijen, meer tevreden

Hoe vaak Nederlanders per week vrijen, verschilt nog wel. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat mensen die vaker seks hebben, meer tevreden zijn met hun seksleven. 4 procent van de Nederlanders dagelijks seks, een kwart doet ‘het’ meerdere keren per week, een derde meerdere keren per maand. Zo’n 20 procent heeft eens per maand of minder seks en 18 procent zegt het vrijwel nooit te doen.

Naast hoe vaak we de daad verrichten, blijkt ook een positief beeld van het eigen lichaam een duidelijk verband te houden met een goed seksleven. Wie ontevreden is over het seksleven, heeft namelijk veel vaker ook een negatief fysiek zelfbeeld. Bij de groep die ronduit ongelukkig is met het seksleven, is 40 procent ook ontevreden over het eigen lichaam. Ter vergelijking: onder de groep die heel tevreden is over het seksleven, is maar 8 procent ontevreden met wat hij of zij in de spiegel ziet.