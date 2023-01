Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Valentijnsdag: romantisch feest of een marketinggimmick?

Is Valentijnsdag een romantisch feest of een marketinggimmick? Dit is een vraag die steeds vaker wordt gesteld, vooral door mensen die niet zo romantisch aangelegd zijn.

Toch is het een feit dat Valentijnsdag een dag is die steeds populairder wordt. In Nederland wordt het steeds gebruikelijker om cadeaus te geven, kaarten te versturen en uitjes te doen met je geliefde op 14 februari. Maar waar komt deze traditie eigenlijk vandaan?

Een stukje geschiedenis

Valentijnsdag is vernoemd naar Sint-Valentijn, een christelijke heilige die volgens de overlevering veroordeeld werd tot de dood omdat hij christenen hielp die onder de Romeinse persecuties leden. Op de dag dat hij werd onthoofd, zou hij een briefje aan zijn geliefde hebben gestuurd met de woorden ‘Van je Valentijn’. De traditie van Valentijnskaarten stamt uit de jaren 1400 en wordt toegeschreven aan een Engelsman genaamd Charles, graaf van Orleans. Hij werd gevangen gehouden in het Tower of London en stuurde liefdesbrieven naar zijn vrouw. Later werd de traditie overgenomen door andere landen, waaronder Nederland.

Stilstaan bij liefde en romantiek

Valentijnsdag is dus een dag waarop we stilstaan bij liefde en romantiek. Op social media zie je steeds vaker mensen hun liefde uiten door middel van cadeaus, kaarten of een leuke foto met hun partner. Dit alles doen we uit liefde voor onze geliefde, maar tegenwoordig is Valentijnsdag ook een dag waarop bedrijven hun producten extra in de schijnwerpers zetten. Denk bijvoorbeeld aan Valentijn chocolade, bloemen (en dan voornamelijk rode rozen) of parfum. Dit zijn producten die we vooral met Valentijnsdag associëren en waar we dus rondom deze dag behoorlijk wat geld aan uitgeven. En waar veel mensen zeggen ‘er niets aan te willen doen’ blijkt toch dat dat stukje waardering heus wel welkom is. Het is tenslotte heel fijn als er aan je gedacht wordt door iemand anders.

Is Valentijnsdag dan echt een romantisch feest of een marketinggimmick?

Het is moeilijk om hier een eenduidig antwoord op te geven. Aan de ene kant is het natuurlijk fijn om je liefde op deze manier te kunnen uiten, maar aan de andere kant zijn er ook mensen die vinden dat het allemaal wat commercieel is. Valentijnsdag is in ieder geval een dag waarop we stil kunnen staan bij onze liefde en die van anderen. Of je nu wel of niet romantisch aangelegd bent, Valentijnsdag is een mooie gelegenheid om je geliefde in ieder geval eens extra in het zonnetje te zetten. En misschien ontvang jij ook nog wel iets leuks van jouw geliefde (of een anonieme aanbidder).