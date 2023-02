Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aardbeving Turkije en Syrië: ‘Reddingswerkzaamheden bijna ten einde’

Het Nederlandse reddingsteam USAR begint vandaag aan de reis naar huis, liet een woordvoerder vanochtend weten in een laatste update vanuit het basiskamp in het Turkse Hatay. Ook lieten de Verenigde Naties weten dat de fase waarin reddingswerkzaamheden verricht worden in Turkije en Syrië ‘op haar einde loopt’. De focus zou nu worden verlegd naar noodhulp. Turkije en Syrië werden vorige week getroffen door een verwoestende aardbeving.

„We hebben twaalf mensen en een hond levend onder het puin vandaan kunnen halen”, zegt de woordvoerder van het reddingsteam. „Hier staat tegenover dat we als team onbeschrijfelijk veel leed en verdriet ervaren hebben.” Als voorbeeld noemt hij de slechtnieuwsgesprekken die het team moest voeren met de families. „Er was geen hoop meer. Sommige reddingsacties waren te gevaarlijk of te complex, waardoor we niks voor de families konden betekenen”, vertelt de woordvoerder. „Deze ervaringen zullen we als team denk ik altijd met ons meedragen.”



De woordvoerder noemt het ‘fijn’ dat het team vandaag aan de reis naar huis begint. „Hiermee maken wij plek voor heel veel andere hulpverleningsinstanties die nog altijd het gebied van de aardbeving betreden. Zij kunnen in dit stadium van de ramp veel meer betekenen dan wij, als het gaat om het zoeken naar en redden van slachtoffers.”

Hulp in gebied van rebellen moeilijk

In delen van het noorden van Syrië heeft de regering van Assad niet de macht, deze gebieden zijn namelijk in de handen van opstandelingen. De enige grensovergang tussen Turkije en Syrië is beschadigd door de aardbeving en hierdoor moeilijk te bereiken. De hulp voor het noorden van Syrië moet dus door gebieden van het Assad-regime, wat erg lastig is.



Noodhulp in door aardbeving getroffen gebieden

De Verenigde Naties lieten vanochtend weten dat de fase waarin reddingswerkzaamheden verricht worden in Turkije en Syrië ‘op haar einde loopt.’

De focus zou nu worden verlegd naar noodhulp, zoals het bieden van onderdak, voedsel en psychologische hulp aan slachtoffers en overlevenden. De VN willen dat de noodhulp niet alleen beperkt blijft tot Turkije en de regeringsgebieden in Syrië. Ook de moeilijk te bereiken regio die onder controle staat van rebellen moet de nodige hulp krijgen. Volgens de VN komt er hulp via regeringsgebied die kant op.

Het dodenaantal van de verwoestende aardbeving in Turkije staat nu op 31.643. In Syrië blijft het officiële dodental al ruim twee dagen op zo’n 3.500. Maar volgens de VN zijn alleen in de gebieden die onder leiding vallen van de rebellen al meer dan 4.300 mensen gestorven.