Dit betaal je voor een koophuis in de duurste én goedkoopste gemeenten

De huizenmarkt heeft de nodige schommelingen doorstaan in het afgelopen kalenderjaar. De transactieprijs van koophuizen lag in 2022 ruim 40.000 euro hoger dan in 2021. Daarnaast is de huizenprijs van verkochte woningen in 2022 de hoogste prijs ooit gemeten. Benieuwd hoe het zit met de huizenprijzen in jouw gemeente?

Om met de deur in huis te vallen: de gemiddelde transactieprijs van een koopwoning in 2022 was een kleine 429.000 euro. Sinds de start van de metingen in 1995 is dit de hoogst gemeten prijs ooit, meldt het CBS.

De goedkoopste gemeenten

In slechts vier van de 342 gemeenten in Nederland kwam de gemiddelde transactieprijs van koopwoningen het afgelopen jaar onder de 250.000 euro uit. In de gemeente Pekela – gelegen in provincie Groningen – werd veruit de laagste koopsom betaald. Gemiddeld was de koopsom in deze noordelijke gemeente 230.800 euro. Op plek nummer twee staat Kerkrade – een gemeente in Zuid-Limburg – met een prijs van gemiddeld 237.800 euro voor een woning.

Gemeente Gemiddelde transactieprijs in 2022 Pekela 230.800 euro Kerkrade 237.800 euro Brunssum 239.300 euro Eemsdelta 247.700 euro Heerlen 251.300 euro

De duurste gemeenten

Op basis van cijfers van het Kadaster en het CBS komt de Gemeente Bloemendaal als duurste uit de bus. Niet geheel verrassend, aangezien deze gemeente ook qua gemiddeld bruto jaarinkomen hoog in de top vijf gemeenten van Nederland staat. Per inkomensontvanger kun je in deze Noord-Hollandse gemeente uitgaan van gemiddeld bruto jaarinkomen van 57.200 euro.

Gemeente Gemiddelde transactieprijs in 2022 Bloemendaal 1.118.900 euro Blaricum 1.099.100 euro Laren 1.030.100 euro Wassenaar 970.800 euro Heemstede 805.000 euro

In de drie duurste gemeenten van Nederland – op basis van de gemiddelde koopsom van een woning in 2022 – betaal je meer dan ruim 1 miljoen euro voor een koophuis. In de duurste gemeente Bloemendaal komt de gemiddelde transactieprijs zelfs boven de 1,1 miljoen euro uit. Gemeenten Blaricum en Laren staan respectievelijk op de tweede en derde plaats met een gemiddelde prijs van 1.099.100 euro en 1.030.100 euro.

Prijsveranderingen op de woningmarkt

Tijdens de eerste negen maanden van het afgelopen kalenderjaar werden de gemiddelde transacties voor een koopwoning in Nederland alleen maar duurder. Gedurende het laatste kwartaal van 2022 zijn de prijzen voor het eerst in lange tijd weer iets gezakt. In 25 Nederlandse gemeenten steeg de koopsom in 2022 met ruim 20 procent. In Zeewolde werd het afgelopen jaar de grootste prijsstijging gemeten ten opzichte van 2021: daar schoot de prijs met ruim 36 procent omhoog. Waar de gemiddelde koopsom in 2021 nog gelijk was aan 324.000 euro, betaalde je in 2022 zo’n 442.400 euro.

Toch waren er in 2022 ook gemeenten waar je minder diep in de buidel hoefde te tasten dan een jaar eerder. In Zoeterwoude zakte de prijs van de gemiddelde koopsom met zo’n 10 procent: van 441.700 euro naar 395.900 euro.

Starters in de problemen bij koophuis

Ook met de dalende huizenprijzen zijn de kansen voor starters op de huidige koopwoningmarkt beperkt, schrijft ANP op basis van cijfers van marktonderzoeker Calcasa. Voor starters met een hypotheek tot 200.000 euro, is minder dan één procent van de koopwoningen een betaalbare optie. Van de ruim 4,5 miljoen koopwoningen in Nederland hebben slechts 150.000 koophuizen een waarde van maximaal twee ton: 3,4 procent van het totaal aantal koopwoningen.

Benieuwd naar de prijsveranderingen op de koopwoningmarkt in je eigen gemeente? Dat kun je terugvinden via bovenstaande afbeelding, of via het volledige rapport van het CBS.