Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jandino vertrouwt politiek niet en krijgt bijval, maar ook kritiek: ‘Gevaarlijk wat je zegt’

Zo’n beetje in iedere talkshow komen politieke perikelen aan bod, mede in aanloop naar de provinciale verkiezingen. Ook bij HLF8 wordt dit thema wederom aangekaart. Cabaretier Jandino Asporaat heeft over Den Haag weinig goeds te zeggen. Maar politiek verslaggever Frits Wester en koningshuisdeskundige Justine Marcella keren zich fel tegen zijn uitspraken. Asporaat krijgt echter ook bijval.

Asporaat begint zijn pleidooi met dat hij niet weet op wie hij zou moeten stemmen. „Je kan deze mensen gewoon niet vertrouwen. Er komen allemaal praatjes, loze beloftes, maar je weet dat ze liegen.” Volgens hem beantwoorden politici vragen grotendeels met leugens. „Wanneer het erop aan komt dat zij ook elkaar moeten afrekenen, bijvoorbeeld in een debat, dan weten ze dat iemand liegt. Je bent hier om ons te vertegenwoordigen en ze beschermen elkaar. De hele tijd.”

Jandino Asporaat krijgt Justine Marcella en Frits Wester tegen zich

Volgens Wester is Asporaat te cynisch. Maar de cabaretier benadrukt dat veel mensen in Nederland er zo over denken. Wester: „Als wij met z’n allen dit soort dingen roepen, dan gaan veel mensen in Nederland dat ook geloven.” Volgens hem probeert het gros van de politici de samenleving beter te maken. „Dat het een grote leugenbende is, dat is echt niet zo.” Tafelgast Marcella haakt daarop in. „Dat vind ik een gevaarlijke opmerking. Om alle politici op een hoop te gooien en ze uit te maken voor leugenaars. Daar ondermijn je ons staatsbestel mee.”

Maar dan krijgt Asporaat bijval van tafelgast Gijs Staverman en presentator Sam Hagens. Die begrijpen dat mensen zo denken als Asporaat, omdat politici niet altijd eerlijk zijn. „Je ziet dat de bevolking zich echt afvraagt: ‘Wie komt er nog voor me op?'”, zegt Asporaat. Hij benadrukt dat mensen, waaronder hijzelf, het gevoel hebben dat Den Haag liegt. „Dat is een oprecht gevoel”.

Asporaat vertelt bij HLF8 dat hij vertrouwen kwijt is

Hagens legt uit dat de politiek regelmatig iets roept, maar komen zij beloftes niet na. „Dat komt voor Jandino over als liegen.” Wester denkt dat politici geen beloftes moeten doen. „We wonen wel in een van de meest welvarende landen ter wereld.” Iets wat volgens hem alle politieke partijen in de afgelopen jaren samen bereikt hebben. Asporaat spreekt uit dat Wester te veel op het begrip leugenaars hamert. „Maar we vergeten dat er ongelofelijk veel mensen in Nederland zich niet meer vertegenwoordigd of vertrouwd voelen. Mensen hebben honger.”

Volgens Hagens heeft Asporaat een terecht punt. „Het vertrouwen is ongekend laag, dat blijkt uit allerlei onderzoeken.” Wester vindt het te makkelijk om alleen van de zijlijn te roepen dat het niet deugt. Volgens hem moet men zich verdiepen in de partijen en naar de stembus gaan. Hagens vraagt Asporaat of hij zelf de politiek in zou willen. „Zeker niet. Ik kan acteren, maar niet zó goed”, waarna de HLF8-studio moet lachen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#hlf8 Jandino heeft volkomen gelijk, zo moeten er meer zijn.

Inderdaad niet iedereen liegt, maar als je de programma’s ziet van de partijen maken ze weinig waar. — Jan de Groot (@jan1degroot) February 2, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat is die Jandino toch een irritante gast. Z’n ongefundeerde mening verkondigen, overal doorheen tetteren, niet luisteren naar anderen, weigeren ook maar een millimeter toe te geven… Het geduld van die mensen aan tafel 🙌🏻😶#HLF8 — Nicole (@nicole_geenen) February 2, 2023

Je kijkt HLF8 terug via KIJK.