Elnaz Alagha klom op van vmbo-kader tot arts: ‘Laat je door advies niet uit het veld slaan’

De 29-jarige Elnaz Alagha begon op de middelbare school op het vmbo-kader. Maar de ambitie om arts te worden, was er altijd. Er volgde een lange weg van vmbo, naar havo, vwo en uiteindelijk een opleiding geneeskunde. En nu is daar haar papiertje en laat haar prestatie zien dat een schooladvies niet bepalend hoeft te zijn. En geloof het of niet, ze zou opnieuw deze weg afleggen als ze het over zou doen.

Alagha had altijd al de droom om dokter te worden. „Als kind speelde ik met dokterspulletjes en ik wist dat ik mensen wilde helpen. Ik heb altijd een oprechte passie voor het vak gehad.” De inmiddels jonge dokter is van Iraanse komaf en vluchtte met haar familie toen zij nog een baby was naar Nederland. Een verblijfsvergunning bleef lange tijd uit en bracht de nodige zorgen voor het gezin Alagha met zich mee. Op de basisschool krijgt ze een vmbo-kader-advies. „Ik had een lage cito-score.” En daarmee leek een carrière als dokter nog heel ver weg te liggen.

Elnaz Alagha kreeg vmbo-kader advies maar schopte het tot geneeskunde

Of ze nu met wrok terugkijkt op haar vmbo-advies? Nee, de jonge dokter zou deze weg opnieuw afleggen als het zou moeten. „Ik heb hierdoor veel kennis opgedaan over mensen en de verschillende lagen van de maatschappij. Dat heeft me rijker gemaakt en zie ik als een kracht. Ik heb van mijn ‘zwakte’ mijn kracht gemaakt.” Alagha benadrukt dat een vmbo-advies per definitie geen slecht advies is. Maar dat het soms jonge meisjes of jongens uit het veld kan slaan. „Toch denk ik dat sommige docenten ook mogen kijken naar motivatie en een algeheel beeld van een leerling en het niet te veel laten afhangen van een toets.”

Inmiddels is Alagha geslaagd voor haar opleiding geneeskunde en deelde ze haar prestatie op LinkedIn. Haar bericht is ontploft en ze ontving talloze reacties. „Dat bericht plaatste ik niet om mezelf in de spotlights te zetten. Ik wil graag anderen inspireren en motiveren. Want als je dromen hebt, kun je ze najagen. Ik heb veel bergen moeten verzetten en het was echt niet altijd makkelijk. Maar het kan, met passie, hard werken en de juiste mensen om je heen. Mensen die in je geloven en je aanmoedigen.”

Tegendeel bewijzen

De belangrijkste boodschap van deze jonge arts: met de juiste wil, kan het. „Je hebt in Nederland kansen om jezelf hoger op te werken.” Maar dat komt je volgens Alagha niet aanwaaien. „Ik denk dat het belangrijk is om je op één doel te focussen. Ik heb dat tien jaar lang gedaan en dan kun je uiteindelijk uitblinken.” Maar de weg richting geneeskunde ging voor Alagha echt niet zonder slag of stoot. „Ik ben twee keer gezakt voor mijn vwo. Dan hoorde ik regelmatig van docent: ‘Ga toch maar hbo doen’. Maar dat wilde ik niet, ik beet me vast in mijn dromen. Maar het zorgde wel voor twijfels, ook aan mijn eigen intelligentie. Maar toch wilde ik het tegendeel bewijzen.”

Eigenlijk ging haar de opleiding geneeskunde best makkelijk af. „Omdat ik gepassioneerd ben.” Maar ook tijdens haar opleiding werd er geploeterd. „Geneeskunde duurt lang en het is zwaar. Vooral de co-schappen vragen veel van je. Ik had ook dagen dat ik moeilijk mijn bed uit kon komen en moe was. Maar toch probeerde ik positief te blijven en niet op te geven. Er was namelijk ook een einde in zicht.”

Afgestudeerd arts

Dat ze inmiddels afgestudeerd is, vindt Alagha moeilijk te bevatten. „Maar het voelt als een hele opluchting, als een bevrijding. En ik ben trots op wat ik voor elkaar heb gekregen. Net als mijn familie en verloofde, die mij altijd steunden.” De jonge dokter denkt dat het doorzettingsvermogen in haar genen zit. Haar zus legde eenzelfde soort weg af. „We hebben thuis veel gepraat en dan vooral op de momenten dat het tegenzat. Maar mijn familie geloofde in me en moedigde me aan.”

En nu? Waar gaat het carrièrepad nu verder? „Ik ga werken als cosmetisch arts bij De Gezichtskliniek in Amsterdam en Utrecht en ik wil proeven of dat bij me past. Ik heb namelijk lang gestudeerd en wil nieuwe dingen proberen.”

Tot slot, voor alle vmbo’ers die wellicht onderaan de ladder staan en omhoog willen klimmen, een laatste advies? „Ook al sta je tien punten achter in het leven, je kan nog steeds dingen bereiken. Werk keihard en volg je passie. Dan kan er een hele hoop.”