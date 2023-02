Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sigrid Kaag ontkent ruzie met Mark Rutte: ‘Communicatiemisverstandjes in de beste families’

Er sijpelden gisteren berichten binnen over een harde clash tussen Sigrid Kaag en Mark Rutte. De premier zou flink uit zijn slof zijn geschoten tegen de D66-leider, maar Kaag ontkent vandaag dat er kwaad bloed is tussen de twee. Volgens haar gaat het om „dorpsroddel en achterklap”. Wel bevestigt ze dat er iets is voorgevallen.

De Telegraaf en RTL Nieuws schreven gisteravond dat een discussie tussen Rutte en Kaag is uitgemond in een stevige ruzie. De gemoederen zouden vorige week hoog zijn opgelopen tijdens een gesprek over een Europees miljardenfonds voor subsidie aan bedrijven. D66 wil daaraan bijdragen, Rutte (VVD) niet. Volgens de media ontstak Rutte in woede, waarna Kaag wegliep. De premier heeft naar verluidt gezegd dat ze „erin kon zakken”. Bij terugkomst zou Rutte aan Kaag zijn excuses hebben aangeboden voor zijn woedeaanval.

Sigrid Kaag ontkent ruzie: ‘Samenwerking is uitstekend’

Kaag noemt de berichten over de ruzie „dorpsroddel en achterklap”. Het voorval ging volgens haar om „helemaal niets”. „De samenwerking is uitstekend”, benadrukt de politica. Dat er nu pas geschreven wordt over het voorval, terwijl het zich vorige week afspeelde, noemt ze „grappig”. Maar dat er gelekt wordt vanuit een overleg, dat vindt ze „verdrietig”. „Maar ja, wat kan ik er aan doen? Niet veel.”

De D66-leider is van mening dat het niets zegt over de verhoudingen binnen het kabinet. „Het ging om een communicatiemisverstandje dat in de beste families weleens voorkomt.” Dat er grote verschillen zijn tussen de VVD en D66 over de fondsen, bestrijdt ze dan ook. Of het voorval in de media is uitvergroot, wil ze niet zeggen.

Meer geluiden over woede-aanvallen Rutte

Over het korte lontje van Rutte zoemen regelmatig verhalen rond. Politiek verslaggever Merel Ek zei gisteravond in Vandaag Inside dat de woedeaanvallen van Rutte vaker voorkomen. „Hij schijnt hard te kunnen schreeuwen.” Ook zei ze dat hij met oud-staatsecretaris Mona Keijzer ooit een ‘goedmaak’-etentje moest organiseren.