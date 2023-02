Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Klanten balen van ‘sneaky’ stijgingen prijzen in de supermarkt, hoe zit dat?

Dacht je de afgelopen tijd ‘húh…’ als je de prijzen in je supermarkt op je kassabonnetje zag? Kan kloppen. De Consumentenbond krijgt veel klachten over ‘sneaky’ – verkapte – prijsstijgingen in de levensmiddelenwinkels. Supermarktklanten ergeren zich aan ‘minder voor meer’ bij tal van producten.

Consumenten balen dat ze voor sommige producten meer betalen terwijl ze er minder van krijgen. En dat terwijl de prijzen in de supermarkt het laatste jaar al behoorlijk stegen, zo ook afgelopen december weer. De Consumentenbond kreeg hierover negenhonderd meldingen en roept fabrikanten en supermarkten op transparant te zijn over wat de bond dus verkapte prijsverhogingen of met een duur woord ‘krimplatie’ noemt.

Dure siroop en koffiepads in de supermarkt

De bond kreeg de meeste meldingen over de siroop van Karvan Cévitam (van 750 ml naar 600 ml, prijs 10 eurocent gedaald). Daarnaast werd ook geklaagd over Gouda’s Glorie-producten (500 gram in plaats van 600 gram, prijs steeg met 64 eurocent). En, buiten de supermarkt om, koffiepads van de Hema (40 pads in plaats van 46, toch 50 eurocent duurder). Op Twitter spreekt de bond van ‘stiekem’. Vanmorgen werd een bericht de wereld in gestuurd met een boze emoji.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Consumenten ergeren zich enorm aan stiekeme prijsstijgingen 😠 Van de ruim 1500 meldingen die we ontvingen op ons meldpunt Eerlijk gingen er 900 over #krimpflatie. Daarbij zit er minder in een verpakking, maar daalt de prijs niet mee 👎 Lees hier meer ⬇https://t.co/SUHeygxLKv pic.twitter.com/EmiUdyBQKv — Consumentenbond (@Consumentenbond) February 28, 2023

Het laat volgens de Consumentenbond zien dat kopers deze gang van zaken oneerlijk vinden. „Als er extra inhoud in een verpakking zit, zetten fabrikanten dit wel groot op de verpakking. Dus ook bij een verminderde inhoud zouden fabrikanten iets op de verpakking moeten zetten”, zegt de directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar. De directeur wijst als het om krimpflatie gaat ook dat de verpakkingen van producten in de supermarkt soms kleiner zijn dan eerder het geval was.

De bond wil dat fabrikanten en supermarkten „transparant zijn” en dat de Autoriteit Consument & Markt hun werkwijze gaat toetsen.

Winkels wijzen op stijgende kosten

Als verklaring voor de verkapte prijsstijging noemen fabrikanten tegen de bond, onder meer stijgende kosten voor energie, transport en de prijsstijging van grondstoffen. „Voor vragen over de prijs hullen fabrikanten zich in stilzwijgen en verwijzen ze naar de supermarkten”, meldt de Consumentenbond.

De bond kreeg alle klachten binnen op het meldpunt Eerlijk is eerlijk. Via het meldpunt wil de organisatie ‘bedrijven dwingen om op een eerlijke manier zaken te doen’.