Hans de Booij maakt indruk met ‘Annabel’ bij Khalid en Sophie, het liedje dat hij lange tijd verafschuwde

„Annabel, het wordt niets zonder jou”, je kent het liedje vast en zeker. Hans de Booij zong deze monsterhit veertig jaar geleden, maar zijn roem kende ook een keerzijde. Gisteravond schoof hij aan bij Khalid en Sophie, waar hij indruk maakte met zijn verhaal én zangkwaliteiten.

Een openhartige De Booij doet aan tafel zijn verhaal. Daar biecht hij op dat hij best eenzaam is en dat zijn carrière de nodige hobbels kende. Zo kampte hij met een wiet- en drankverslaving en waren daar een echtscheiding en faillissement.

Hans de Booij over keerzijde succes bij Khalid en Sophie

In de jaren 80 beleefde De Booij zijn gloriejaren van zijn artiestenbestaan. „Succes is iets prachtigs en het is ook levensgevaarlijk. Als je te veel applaus krijgt, ga je denken dat je het allemaal kan. Dat je fantastisch bent en dan loopt het mis”, vertelt de zanger. Hij legt uit dat succes een aantal jaren duurt. „Maar na tien jaar ben je eraan gewend en dan staat er een nieuwe lichting klaar om het over te nemen.” De Booij realiseerde zich maar al te goed dat zijn succes niet eeuwig zou zijn.

De zanger werd ooit muzikant om een vrij leven te leiden, legt hij uit. Maar doordat hij op een bepaald punt oneindig vaak Annabel moest zingen, verdween voor hem de vrijheid. Hij kon het uiteindelijk niet meer fysiek opbrengen om het nummer te zingen. Integendeel de cardioloog adviseerde hem om het liedje niet meer voor te dragen, het bleek slecht voor zijn hart.

Kijkers onder de indruk van Annabel

Inmiddels heeft de zanger het boeddhisme omarmt en lijkt hij bedaard na een roerige tijd. In de studio van Khalid en Sophie gaat hij het dan toch weer doen, Annabel zingen. Hij kruipt achter de piano en speelt een, iets langzamere en meer dramatische, Annabel. En dat maakt indruk op kijkers. Uit de reacties is te lezen dat zijn optreden heel wat losmaakt en ook De Booij zijn persoonlijkheid het goed doet bij het kijkerspubliek.



Hans de Booij had 40 jaar geleden een enorme hit met ‘Annabel’. Maar het succes had een keerzijde: hij raakte verslaafd, scheidde tweemaal en ging failliet. Nu is hij weer terug en zong ‘Annabel’ voor ons. #KhalidenSophie pic.twitter.com/0xdspWB4C4 — Khalid & Sophie (@khalidensophie) February 21, 2023



Erg leuk liedje, Annabel van @Hans_de_Booij. Kan me zó goed voorstellen dat ie dit jarenlang niet wilde zingen, als je dat een tijd elke dag moet doen. Ik snap niet hoe artiesten met een grote hit dat volhouden, leuk om dit eens te horen. #KhalidenSophie pic.twitter.com/D8hInRlUia — [email protected] (@roosvonk) February 21, 2023



Hans de Booij bij #KhalidenSophie. Heel goed. — Lennard Mulder (@lennardmulder) February 21, 2023



Wauw zo mooi Hans de Booij!#annabel #KhalidenSophie — Claudia mother van twee draken (@_vuurenwater_) February 21, 2023



Ik kijk #KhalidenSophie nooit maar tijdens het zappen val ik in Hans de Booij. Annabel nog altijd aan zijn zijde, maar toch eenzaam. Wat een klasbak nog, kippenvel van de unieke stem. — Ivo Vittali (@ivovittali) February 21, 2023



(Het bewogen leven van) Hans de Booy laat iets melancholisch nagalmen. #KhalidenSophie — Betty Besselsen (@BettyBesselsen) February 21, 2023

Kijkerspubliek mist chemie Khalid Kasem en De Booij

Overigens valt het sommige kijkers op dat het interview tussen presentator Khalid Kasem en De Booij niet zo soepeltjes verloopt. Zo heeft De Booij er geen moeite mee om soms kort antwoord te geven of onderwerpen te passeren. De tafelgasten proberen het interview te ‘redden’. Maar volgens kijkers mist de chemie tussen Kasem en de zanger.



Hans de Booij bij #KhalidenSophie!!Was een mooi stukje jeugdsentiment 😊 pic.twitter.com/Y6dkK3if3W — Bella🏁 (@Bella79361979) February 21, 2023



Khalid heeft echt moeite met Hans de Booij interviewen. Zelfs 1 vraag van Suze van Kleef klinkt al echter en niet zo ingestudeerd. #KhalidenSophie — Naat (@NathalieMontfo7) February 21, 2023



Zie toch liever Jeroen Pauw een uurtje praten met Hans de Booij.#KhalidenSophie — Rob Dachs (@RobDachs) February 21, 2023



#KhalidenSophie jammer dat Khalid niet de juiste vragen stelt. Het is #hansdebooij man, en nee het was geen rare tijd, het was een vrije, geweldige, tijd. — Jet Uijen (@JetUijen) February 21, 2023



Khalid snapt niets van Hans de Booij #KhalidenSophie — Ingeborg Kiela (@IngeborgKiela) February 21, 2023

