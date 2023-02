Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gordon laat frustraties de vrije loop na kritiek op Down the Road: ‘Lubach, flapdrol’

Gordon, de presentator van het programma Down the Road waarin mensen met het Downsyndroom hun ‘grenzen verleggen’, is flink tekeergegaan tegen Arjen Lubach, die veel kritiek had op zijn programma. „Ongelofelijke flapdrol!”

Arjen Lubach wijdde enkele weken geleden in De Avondshow aandacht aan programma’s waarin mensen met het syndroom van Down voorkomen. In die programma’s, zoals in Down the Road, lijkt het alsof mensen met het Downsyndroom alleen maar blij en gelukkig zijn, zei hij. „Het is nu echt alleen maar entertainment, en het gaat nauwelijks meer over de keerzijde van het hebben van het syndroom van Down”, vertelde Arjen Lubach.

Volgens hem moet het afgelopen zijn met ‘downtertainment’: tv-programma’s die mensen met het syndroom van Down inzetten puur voor vermaak. Dat er kritiek is en dat er geluiden zijn om dit soort programma’s niet meer te maken, zei oud-SBS6-programmadirecteur Tina Nijkamp goed te begrijpen bij talkshow HLF8. Nijkamp was in het verleden betrokken bij het programma Down met Johnny, waarin Johnny de Mol op pad ging met mensen met het syndroom van Down.

Gordon noemt criticus Arjen Lubach een ‘ongelofelijke flapdrol’

Maar wie niks van de kritiek begrijpt is Gordon. In een post op Instagram haalt hij flink uit naar al de critici die het de afgelopen tijd op zijn programma hebben gemunt. Hij zegt dat hij verwacht dat zijn programma Down the Road gecanceld zal worden. „Want Down-televisie mag niet meer, want het geeft een vertekend beeld van hoe Down daadwerkelijk is. Maar daarmee zetten we een uiterst kwetsbare groep mensen in de kou.”

Ook begrijpt hij niet dat de kritiek nu pas aanzwelt, terwijl er al zo lang programma’s worden gemaakt met mensen met het syndroom van Down. „Daar hebben ze dan ruim 20 jaar over na moeten denken, want Paul de Leeuw en Johnny de Mol deden het al heel lang en wonnen er zelfs prijzen mee”, stelt hij gepikeerd.

„Dus al die geweldige mensen met Down die je hebt gezien, moeten we wegstoppen in zorginstellingen of woonprojecten en vooral niet meer laten zien. En die groep laten lijden door de overgrote meerderheid die er veel slechter er aan toe is! Geweldig bedankt, Arjen Lubach! Ongelofelijke flapdrol! Wat een kortzichtige visie op dit programma, maar ook op mij als persoon”, haalt hij uit.

Presentator van Down the Road is klaar met alle kritiek op zijn programma

„Mag ik je er aan herinneren dat ik al 35 jaar in dit vak zit en jij nog in je luiers zat toen ik m’n eerste twee miljoen kijkers scoorde?”, gaat Gordon verder. „Maar gelukkig is er nog de Belgische versie waar men al 7 jaar uiterst succesvol wel dit programma op de buis brengt en waar niemand over zeikt.”

De kritiek is volgens hem een van de redenen dat hij niet meer in Nederland woont. „Ik ben er inmiddels wel klaar mee en woon dan ook niet voor niets in het buitenland, met heel veel plezier. Ik zou zeggen: struikel vooral niet over elkaar om ook hier weer wat van te vinden en maak mij en elkaar lekker af op social media.”

Hij doet bovendien een oproep aan columnisten als Angela de Jong en Özcan Akyol. „Schrijf nog even een paar zure columns Angela en Kneus, oh sorry, Eus. En vergiftig Nederland nog meer met jullie politieke correcte houding. Want ik zal altijd weigeren me daaraan te conformeren.”

‘Lik m’n reet’

Maar er zijn ook nog wat positieve woorden. „Verder wil ik al die duizenden mensen bedanken die mij hebben overladen met complimenten over Down the Road.” Ook wil hij zijn kijkers bedanken ‘voor het volgen van dit heerlijke, eerlijke, pure programma’. Want het is niet zo dat iedereen kritiek heeft op het programma. Zo omarmen veel kijkers van het programma Gordon als presentator.

Toch sluit hij af met een sneer naar SBS-collega Johan Derksen. „Johan, zoals je hebt gezien heb ik niet aan de kinderen gezeten. Wat voor sneu iemand moet je zijn om zoiets te roepen. Ik zou graag af willen sluiten op een hele heerlijke, eerlijke Hollandse manier, namelijk: ‘Lik lekker m’n reet!'”

De laatste aflevering van Down the Road met Gordon is vanavond om 20.30 uur te zien op SBS6.