Is het tijd om te stoppen met Downentertainment? ‘Het is alsof je ze trucjes laat doen’

Programma’s waaraan mensen met het syndroom van Down deelnemen zouden niet meer gemaakt moeten worden. Daar werd gisteravond in HLF8 over gepraat. Naar aanleiding van de uitzending van De Avondshow met Arjen Lubach van afgelopen week is er veel om te doen.

„Vaak is het heel lief en schattig en gaat het mij ook aan het hart, maar er is ook kritiek”, aldus HLF8-presentator Johnny de Mol, die sinds vorige week, na een bewogen aantal maanden, is teruggekeerd bij de SBS6-talkshow. De programma’s waarin mensen met het syndroom van Down, vaak met BN’ers, gaan parachutespringen, koken of reizen worden onder de loep genomen.

Kritiek

In die programma’s lijkt het alsof mensen met het Downsyndroom alleen maar blij en gelukkig zijn: „Het is nu echt alleen maar entertainment, en het gaat nauwelijks meer over de keerzijde van het hebben van het syndroom van Down”, vertelde Arjen Lubach eerder in zijn programma.

Dat er kritiek is, begrijpt oud-programmadirecteur bij SBS6 Tina Nijkamp erg goed. Zij was in het verleden betrokken bij het programma Down met Johnny, waarin de nu HLF8-presentator Johnny de Mol op pad ging met mensen met het syndroom van Down. „Dat ging het heel erg om de mensen zelf, maar later werd het steeds meer geformatteerd.” Op dit moment wordt Down the Road uitgezonden, waarin mensen met het Downsyndroom hun ‘grenzen verleggen’ onder leiding van Gordon. „Het eerste seizoen was al niet zo succesvol, en nu bij het tweede seizoen lijken mensen er genoeg van te hebben”, verklaart Nijkamp.

HLF8 over Downentertainment

Het van oorsprong Belgische programma kende ook bij onze zuiderburen kritiek: „Je trekt een paar leuke Down-kinderen uit de kast en het is leuk, schattig en lief. Maar als je echt zou willen dat ze een rol gaan spelen in de maatschappij, dan zijn we er pas als ze bijvoorbeeld het nieuws presenteren of hier op de vloer werken”, legt de Belgische politica, psycholoog en seksuoloog Goedele Liekens uit.

Maar de programma’s hebben op hun beurt ook geleid tot acceptatie van mensen met het syndroom van Down, vertelt kinderarts Michel Weijerman, die veel met kinderen met het Downsyndroom werkt. „Het is dubbel, want het is een programma over Down. Het is Gordon met Down-kinderen, en met een bepaald soort Down-kinderen. Als Gordon zegt dat ‘iedereen een beetje Down moet hebben’, dan kan ik me voorstellen dat ouders van kinderen met Down stellen dat je het een keer moet meemaken.” Liekens voegt toe dat Down bestaat in verschillende gradaties: „En je laat maar één gradatie zien, van kinderen die leuk op vakantie gaan, maar ouders hebben soms met andere gradaties te maken.”

‘Het is alsof je ze trucjes laat doen’

Bij HLF8 zit Edwin Janssen, vader van zoon Stijn die het Downsyndroom heeft. „Stijn is dertien jaar en hij is ontwikkeld tot twee á drie jaar, dus zo gedraagt hij zich ook. Hierdoor heeft hij zorg nodig en kun je hem niet alleen laten.” Janssen vertelt dat hij is gestopt met werken om voor Stijn te zorgen en vindt dat Downentertainment te veel voor komt. „Het is net alsof je ze trucjes laat doen. Het is geen reeële afspiegeling van de werkelijkheid. Er ontstaat een beeld dat Down-kinderen altijd makkelijk zijn.”

Kijkers van HLF8 reageerden op het gesprek over Downentertainment. Sommigen vinden het programma met Gordon helemaal niet uitbuitend, en anderen zijn gewoon geen fan van de presentator. Er zijn ook kijkers die genoeg hebben van Downentertainment, en bedanken Janssen voor het delen van zijn verhaal.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#hlf8 Ik vind t down programma van Gordon helemaal niet uitbuitend, juist n leuk programma, waar zij ook allerlei gevoelens laten zien en over hele normale dingen praten met elkaar. Bij t dementie programma, in t restaurant, worden toch ook de beteren gebruikt die dit nog kunnen. — MijnMening (@MijnMen50996798) January 27, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#hlf8 vwb de kijkcijfers die teruglopen bij “Down the road” moet je denk ik eerder de oorzaak zoeken bij de verschrikkelijk slechte presentator. Aub zsm op het vliegtuig naar Dubai — Hans op de Weegh (@jmweegh) January 27, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mensen met een Down syndroom worden gebruikt om de carrière van een gevallen ster uit het slop te trekken.#hlf8 — Rocky (@N1ek01) January 27, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@JanssenEdwin Wat een goede verwoording in #hlf8 over kinderen met down. Ik volg je al geruime tijd en neem mijn petje voor je af. Echt heel veel respect 🙏💪🏻👍🏻 — John Coenraadts (@JohnCoenraadts) January 27, 2023

De uitzending van HLF8 terugkijken? Dat kan hier.