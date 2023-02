Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Özcan Akyol over aardbeving Turkije: ‘Ik denk dat wij in Nederland niet begrijpen hoe groot de impact is’

Özcan Akyol volgt de situatie in Turkije en buurland Syrië na de zware aardbevingen op de voet. „Het is tamelijk shocking wat er allemaal gebeurt.” Ondertussen stroomt het geld op Giro 7244 binnen en wordt er alarm geslagen over de schrijnende situatie in Syrië.

Akyol sprak vandaag met persbureau ANP. „Het is echt verschrikkelijk”, vindt de schrijver en tv-maker. „Mensen zijn echt letterlijk bezig met overleven.” De presentator spreekt van een humanitaire ramp. Akyol heeft geen, zoals zangeres Karsu bijvoorbeeld wel heeft, familie in het getroffen Turkse gebied wonen. Wel nam hij daar vorig jaar twee afleveringen van zijn programma De neven van Eus op en bracht hij er niet lang geleden zijn vakantie door. „Ik denk dat wij in Nederland niet begrijpen hoe groot de impact hiervan is. Omdat het zo allesverwoestend is.”

Oudste deel van Turkije is getroffen: ‘Waanzinnige schatkamer’

De bevingen bij de grens met Syrië hebben „los van menselijke leed ook heel veel schade aangericht als het gaat om archeologische gebouwen”, vertelt ‘Eus’ Akyol. „Het is het oudste deel van Turkije.” Dat beeld schetste ook archeoloog Bleda Düring al, die het getroffen gebied in Turkije en Syrië een „waanzinnige schatkamer voor archeologen” noemde.

Het dodental na de aardbevingen van maandag is inmiddels opgelopen tot meer dan 5000. De nachtelijke aardbeving in de buurt van de stad Gaziantep had een kracht van 7.8, waarna nog naschokken volgden, waaronder eentje met een kracht van 7.5.

Giro 7244 door grens 2 miljoen euro heen

Op Giro 7244 is in iets meer dan 24 uur meer dan 2 miljoen euro gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dat meldde een woordvoerder van het Rode Kruis vanmiddag. De hulporganisatie opende het gironummer gisteravond na de zware bevingen.

Het Rode Kruis helpt onder meer mensen onder het puin vandaan te halen, zorgt voor eerste hulp en vervoert slachtoffers naar het ziekenhuis. Ook worden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt voorzien van bijvoorbeeld tenten, dekens en eten. In het gebied is het koud, op veel plekken ligt sneeuw. Volgens de organisatie is het een race tegen de klok om mensen levend onder de ingestorte gebouwen vandaan te halen.



Nederland gaf al ruim €2 miljoen op #Giro7244 voor hulp aan slachtoffers van de #aardbeving🙏 Zo helpen we in #Turkije en #Syrië:

📢Zoek- en reddingsacties

🚑Eerste hulp, medische zorg, en ambulancediensten

🩸 Bloeddonaties- en vervoer

⛺️Dekens, tenten, voedsel en maaltijden

Ook Unicef is een inzamelingsactie voor Turkije gestart. De hulporganisatie zamelt geld in om kinderen te helpen die getroffen zijn door de aardbevingen.

Schreeuw om hulp vanuit Syrië

De situatie in het noorden van Syrië is na de zware aardbevingen zeer zorgelijk. Dat stelt Dokters van de Wereld, de hulporganisatie die werkzaam is in de provincies Idlib en Aleppo. Er was al sprake van een humanitaire ramp en samen met de vrieskou is dit „een dodelijke combinatie”, zegt directeur Jasper Kuipers. Internationale hulp is er volgens de organisatie nauwelijks.

Dokters van de Wereld heeft negen klinieken in Syrië en is met 250 mensen in het getroffen gebied om medische hulp te verlenen. „Gisteren zagen we vooral mensen met botbreuken, vandaag gaat het veel om onderkoelingsverschijnselen. Het is een gevecht tegen de klok, vanwege de lage temperaturen.” Hoewel hij berichten heeft ontvangen dat er vanochtend nog mensen levend onder het puin vandaan zijn gehaald, dringt de tijd. „Het wordt deze week alleen maar kouder. Dan kun je niet overleven zonder beschutting.”