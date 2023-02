Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gortdroog liedje over fluit ‘breekt’ cabaretiers Last One Laughing: ‘Meest grappige TV-fragment’

Het is niet makkelijk, grappige mensen die elkaar aan het lachen maken, maar zelf niet mogen lachen. In Last One Laughing proberen allerlei comedians zo lang mogelijk niet te lachen. Maar als cabaretier Bas Hoeflaak zijn fluit erbij pakt, barst de boel los. En die video is inmiddels veelvuldig bekeken.

Sinds vorige maand staat het programma op Prime Video. Het is een humoristische, en soms absurdistische, bedoening. In het programma mogen tien comedians, opgesloten in één ruimte, zes uur lang niet te lachen. En dat terwijl ze natuurlijk allerlei grappen uit de kast halen om hun concurrenten wél uit hun tent te lokken. Breken zij toch? Dan volgt er een waarschuwing en bij een tweede lach moeten ze het ‘toneel’ verlaten. Juryleden Philippe Geubels en Jeroom Snelders, bekend van de Belgische Slimste Mens, houden de boel nauwlettend in de gaten. Degene die het langst zijn of haar lach inhoudt, wint.

Bas Hoeflaak zingt liedje over fluit in Last One Laughing

Het lukt de comedians echt niet zomaar om hun vakgenoten aan het lachen te maken. Maar als Hoeflaak zijn liedje over zijn ‘fluit’ voordraagt, ontstaat er een droge en melige setting. Het is namelijk een kinderachtig en stompzinnig liedje, maar des te grappiger het wordt. Want hoe langer Hoeflaak zingt, hoe moeilijker zijn collega’s het krijgen.

Er ontstaat ongemakkelijke spanning bij de cabaretiers, wat erop wijst dat ze worstelen met hun ingehouden lach. Hoeflaak zingt stug door. Rayen Panday is de eerste die breekt. Hij vertelde overigens eerder aan Metro hoe hij zijn deelname ervoer. Later breken ook Soundos en Alex Ploeg.

Cabaretiers schieten in de lach

Voor de overgebleven kandidaten waaronder Henry van Loon, Nienke Plas en Stefano Keizers, die binnenkort weer ‘gewoon’ Gover Meit heet, wordt het steeds lastiger. De omstanders blijven lachen en bemoeien zich zelfs met het optreden. Van Loon beweegt stoïcijns op de muziek om niet te lachen en Keizers probeert vooral heel boos te kijken.

Maar als Hoeflaak daadwerkelijk een blokfluit erbij pakt en heel vals op het instrument begint te spelen, trekt ook Van Loon het niet meer. „Ik kan er niet tegen. Het was zo grappig, ik ontplof gewoon”, zegt hij.

Viraal

De droge video van het programma is op YouTube inmiddels veelvuldig bekeken. Het fragment wordt door kijkers bestempeld als een van de hoogtepunten van het programma.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het meest grappige TV-fragment van het afgelopen decennium. "Ik ga zo lekker spelen op mijn fluit" 🎶 | LOL: Last One Laughing | Prim… https://t.co/aFdPE8bHcR via @YouTube — Jochem van Gelder (@jochemvang) January 30, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ter verduidelijking, en ik weet niet waarom, maar ik heb hier zo hard om moeten lachen dat mijn vriendin zich afvroeg of ik misschien niet doodging. Bas is briljant. https://t.co/zxsS5YwmmR — Dennis Mons (@dennismons) January 31, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voor iedereen die geen zin heeft vandaag. Na deze video sta je fluitend op 🤣 Kleine waarschuwing: #oorwurm https://t.co/7byGGrz5SK — ruth de vries (@ruthdevries) January 31, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

ik heb gister avond last one laughing gebinged vond het zo grappig en ik werd vanochtend wakker met “ik ga zo lekker spelen op mn fluit” in mn hoofd helluppp 😂 — mel (@clarkeskru) January 30, 2023

Je kijk Last One Laughing op Prime Video.