Film KLEM zoals KLEM hoort te zijn: ‘Hé, derderangs bloembollenlul!’

Een zucht van verlichting of blijdschap moet er vorig jaar door de vele KLEM-fans zijn geslaakt. Na drie tv-seizoenen leek het einde van het spannende verhaal en de populaire personages daar. Maar nee, er werd een toetje bekendgemaakt. Een hele toet zelfs van 110 minuten: de film KLEM.

Scenarioschrijver en regisseur Frank Ketelaar wilde er eigenlijk helemaal niet aan. Het was mooi geweest, wat moest hij nog bedenken? Marius Milner (Jacob Derwig) en Kitty van Mook (Georgina Verbaan) waren naar Italië verbannen. Belastingman Hugo ‘Huug’ Warmond (Barry Atsma) was verlost van dat problemenblok aan zijn been. Eind goed, al goed. Maar wacht eens even…

KLEM naar maffialand

Als de beruchte KLEM-familie toch in Toscane woont, dacht Ketelaar, dan zijn er vast wat maffiatypes bij te bedenken. Zo simpel ging het maken van een nieuw script natuulijk niet, maar ‘op met de hele cast en crew naar Italië’ dus. Veel van de gemiddeld 1 miljoen kijkers van de tv-serie, zullen graag van de bank komen om de gang naar de bioscoop te maken. Natuurlijk is zo’n gewilde titel als KLEM Metro‘s Filmrecensie van de Week.

Meteen het KLEM-gevoel

De openingsscène van de film brengt je meteen ‘thuis’. Marius Milner, tattoo in de nek, plat-Amsterdams. Hij noemt een Italiaan corrupt. Er valt een klap, net als de woorden ‘failliet’ en ‘bak’. En ‘Italiaanse bloembollenlul’, later herhaald als derderangs bloembollenlul. Welkom terug bij KLEM en welkom terug bij Marius. De man die hem speelt, Jacob Derwig, sprak vorige week met Metro over zijn geliefde rol. „Vraag me om Marius Milner te komen doen en ik zeg ja”, zei hij toen.

In deze KLEM verruilen Marius en zijn Kitty de bloemen al snel voor een wijngaard. Dat koopje kunnen zij niet laten schieten, of heeft het stel weer eens geen idee hoe deze aankoop in hemelsnaam mogelijk is? Naïviteit, een bewussie? Dat laten we hier natuurlijk even in het midden. Wel verklappen we dat de dochter van de overleden vorige wijngaard-eigenaar de zaak tot op de bodem wil uitzoeken om haar erfdeel op te eisen (een mooie rol van de Italiaanse Claudia Vismara).



‘Zo legaal als de brandweer’

Zul je net zien dat die dekselse belastingvriend Hugo Warmond in Toscane arriveert natuurlijk („hé ouwe paardenlul, da’s lang geleje!”). Hij wil zijn dochter voor een korte vakantie bij haar vriendinnetje bij de Milners droppen. Het doel: doorrijden naar Siena om daar zijn Sophie (Ellen Parren) ten huwelijk te vragen. Op Hugo’s financiële nieuwsgierigheid over de plotselinge enorme wijngaard, krijgt hij van Marius ‘zo legaal als de brandweer, wat kan er misgaan?’

Nou, alles mensen. Alles gaat mis. En wie moet de boel weer redden? ‘Huug’ uiteraard. Want Marius wil zijn gaard uiteraard niet kwijt: „Amme nooit niet aan die Italiaanse nakketikkers.” Aan de politie kan hij over zijn Italiaanse sta-in-de-weg melden dat zijn ‘very onaangenaam is’. Zonder agenten erbij heet ze ‘mevrouwtje Krentenkut’. Ja, Jacob Derwig is als Marius in plat-Amsterdams weer lekker op dreef.

KLEM zoals KLEM behoort te zijn

Miepen dat ‘het allemaal maar weinig vernieuwend’ is, dat kun je over deze film maar beter niet doen. Deze KLEM is zoals KLEM behoort te zijn. Marius heeft een gevangenisleven wegens moord voor altijd aan z’n kont hangen, hoe goed zijn bedoelingen ook zijn. Kitty is Kitty, vinnig type… maar de eeuwige steun voor haar geliefde. Hugo Warmond blijft de belasting-nerd, wat sukkelig maar ook zo slim. En zijn Sophie? Tikkeltje mysterieus, maar heeft alles in de gaten.

Dat is waar de KLEM-fans voor zijn gevallen en dat moet wat velen betreft voor altijd zo blijven. Het einde van deze film is wat ondergetekende betreft een gevalletje ‘goh, tja, nou’…. Het valt allemaal wat snel en rigoureus op z’n plek. Maar verder: Pico Bello, die gang naar de bios absoluut waard.

Beoordeling uit 5: 4

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag rond 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen, zoals KLEM (soms ook op woensdag). Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week: Magic Mike’s Last Dance (derde deel van de muzikale comedy-reeks met Channing Tatum).