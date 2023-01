Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stefano Keizers geeft zichzelf bij Op1 een staande ovatie: ‘Wat ik heb gedaan, is echt geweldig’

Het zal niet eerder gebeurd zijn in de studio van talkshow Op1: een gast die aan tafel staat. Stefano Keizers deed dat gisteravond wel. Om op een gedenkwaardige manier afscheid te nemen van zijn alter ego.

Stefano Keizers is definitief klaar met zijn alter ego Stefano Keizers. Gover Meit, zoals de cabaretier echt heet, vertelde dit al eerder. In een interview met Metro bijvoorbeeld, dat hij gaf over de nieuwe tv-show waarin je niet mag lachen. „Ik trek Stefano Keizers gewoon niet meer en wil weer ergens mijn best voor kunnen doen”, zei de flamboyante Amsterdammer vorige week. „De mensen slikken alles wat ik maar op het podium breng. Ze vinden alles leuk en daar kan ik niet zo goed mee omgaan.”

In Op1 mocht hij gisteravond terugblikken ‘op Stefano Keizers’. Na bijna acht jaar loopt Meit met zijn alter ego dus tegen zijn artistieke grenzen aan en nu vindt hij het tijd voor iets nieuws. „Wordt de persoon Gover Meit wel geaccepteerd?”, wilde Carrie ten Napel van Op1 weten. Na zware onderwerpen als Oekraïne en euthanasie bij jongeren vond Keizers, eh Meit, het wel even lekker om „zijn aanstellerige scores op tafel te leggen”.

Meer Gover Meit

„Hij wil meer zichzelf zijn en dus minder Stefano Keizers”, stelde Carrie ten Napel. „Noem me nu nog maar Stefano, neem het ervan”, gaf de toch altijd weer bijzondere gast aan. Groenhuijsen: „Je was bang dat je er nooit meer vanaf zou komen, maar warempel.”



Dat was het moment dat Stefano Keizers besloot dat hij liever aan de Op1-tafel staat dan zit. Het gezicht van Carrie ten Napel sprak boekdelen: „Oh…” Keizers: „Dit als steunbetuiging aan jullie, maar ik ben er ook wel een beetje klaar mee dat er zoveel televisie wordt gemaakt, waarbij zoveel mensen zitten.” Nog meer uitleg: „Men vindt het altijd heel erg vervelend als ik iets onvoorspelbaar doe. Vervolgens wordt er dan besloten van ‘bel hem maar niet meer, want hij staat weleens op aan een tafel.” Charles Groenhuijsen: „Je plakt jezelf toch niet vast zo meteen?”

Stefano Keizers ontregelt graag

Zo kennen we Stefano Keizers weer, natuurlijk. De boel ontregelend, of de tv-kijkers het nou leuk vinden of niet (op Twitter vond men het in elk geval van niet, of in ieder geval ‘bijzonder’).



„Ik houd heel erg van opvallen”, gaf Stefano Keizers ruiterlijk toe. „Ik doe het wel omdat mensen dan kunnen zien, dat je van het leven iets kunt maken. Ik weet niet of ik zelf ooit van het stigma Stefano Keizers af kom, maar ik voel wel heel sterk dat ik in staat ben om mijzelf als artiest een schop onder de reet te geven. En weer iets anders te gaan proberen.”

‘Stefano Keizers allesbehalve een genie’

„Dat is waarom je van Stefano Keizers af wil?”, wil Ten Napel weten. „En blijf je nou de hele tijd staan?” De gast weer: „Oh, is dat heel vervelend?” Charles Groenhuijsen maakt het niet uit, dus de cabaretier blijft staan. „Ja, nou, kijk… Omdat niemand dit eigenlijk ooit doet, vond ik het wel belangrijk om mijzelf een keertje een staande ovatie te geven. Omdat ik eigenlijk vind dat wat ik de afgelopen jaren heb gedaan, dat dat echt geweldig is. Dat klinkt heel arrogant misschien, maar ik vind mijzelf juist totaal niét geweldig. Ik ben allesbehalve een genie. Bijzonder hoeveel er heeft kunnen gebeuren in de zeven jaren dat ik Stefano Keizers ben geweest. Daar wil ik aan het einde van de rit wel even bij stilstaan.”

Omdat niemand dit eigenlijk ooit doet, vond ik het wel belangrijk om mijzelf een keertje een staande ovatie te geven.

Alter ego veel meer geworden dan hijzelf

Een andere gast, Thomas van Groningen, vroeg Stefano Keizers of hij al staand een rol staat te spelen of niet. Hij: „Da’s een van de redenen dat ik ermee wil stoppen. Hoe zou jij het vinden als je de hele dag door de vraag krijgt ‘moeten we je Timothy noemen, of Robbie?’ Ik voel dat ik langzamerhand aan het veranderen ben in een cabaretier die elke twee jaar een andere voorstelling maakt en in een soort keurslijf terecht komt. Stefano Keizers is een artiestennaam, maar Stefano Keizers is wel meer geworden dan ikzelf.”

Carrie ten Napel: „Wil je gaan zitten voor mij?” Je raadt vast hoe Gover Meit aan die oproep gehoor gaf: op de grond van de studio. „Ik heb zo’n drang om originaliteit te zoeken.” Eenmaal toch weer aan tafel: „Ik wil meer gaan maken en mezelf veel meer uitlenen als mezelf. Ik wil de serieuze kant van het leven gaan belichten en ook gaan acteren.”

