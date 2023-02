Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers genieten van goede match in Ik Vertrek: ‘Wat een mooi stel’

Kijkers hebben genoten van de aflevering van Ik Vertrek die gisteravond op televisie was. Ze zijn erg te spreken over de match tussen Jelle en Dennis en smelten van hun avontuur naar het Franse Saint-Bonnet-de-Condat.

Nog nooit gehoord van Saint-Bonnet-de-Condat? Dan ben je hoogstwaarschijnlijk niet de enige. In het dorp wonen in de zomer namelijk maar 140 mensen en in de winter zelfs maar 25 mensen.

Ik Vertrek-stel verhuist naar Zuid-Frankrijk

Jelle en Dennis verruilen het bruisende Eindhoven voor het kleine Franse stadje. Frans spreken ze alleen nog nét niet vloeiend. „Met twee glazen wijn lukt het wel aardig”, grapt Jelle.

Het Ik Vertrek-stel heeft in het hart van de Auvergne een gedateerde camping met twintig staanplaatsen, vier chalets en twee mobile homes gekocht. Ze hebben grootse plannen voor Saint-Bonnet-de-Condat: Jelle en Dennis willen namelijk een camping, bar én supermarkt beginnen.

‘Ik hoop dat ze weer wat leven brengen in het bos’

De lokale bevolking is zo blij met de komst en de plannen van Jelle en Dennis, dat de burgemeester de twee persoonlijk verwelkomt bij hun nieuwe woning, waar wel nog het één en ander aan moet gebeuren. Het zou immers Ik Vertrek niet zijn als de woning geen (kleine) bouwval is. Omdat het pand waar de supermarkt en de kroeg in moeten komen al ruim twee jaar leeg staat, stapelen ook daar de problemen zich op. Verschillende vloeren staan bol van het vocht, het poreuze dak lekt aan alle kanten en overal liggen resten van ongedierte.

Met een klusbudget van 30.000 euro, steun van de vrolijke burgemeester en een goede dosis goede moed, starten Dennis en Jelle toch met klussen. „Ik hoop dat ze weer wat leven brengen in het bos. Dat het buitenlanders zijn maakt ons niet uit”, zegt de burgemeester.

Duo kampt met snel oplopende kosten

Vooral de zolder van hun nieuwe woning blijkt een probleem te zijn. „Elke keer als we hier kwamen, gingen we maar zo snel mogelijk weer weg”, lacht Jelle. Maar nu, helemaal met speciale kleding én maskers, gaan de twee aan de slag. „We begonnen met een som van zo’n 30.000 euro en daar hebben we nu 20.000 euro al van opgemaakt. Maar als we ook de balken op de zolder moeten laten stutten, dan kan het zo zijn dat we even moeten wachten voordat we dat factuur kunnen betalen.”

De twee proberen daarom zoveel mogelijk alles zelf te blijven doen. „Het valt tot nu toe allemaal nog wel mee. Maar wat mij wel tegenvalt is de taal. Als er dan een Frans nummer belt, roep ik Jelle erbij, want ik heb één keer opgenomen en dat was geen succes”, vertelt Dennis lachend.

Kijkers blij met feelgood Ik Vertrek-aflevering

Maar buiten de taal om gaat het, in tegenstelling tot de gebruikelijke taferelen in Ik Vertrek, aardig voorspoedig voor de twee. Iets waar de Ik Vertrek-kijkers blij mee zijn. „Wat heerlijk zo’n feelgood aflevering”, twittert één kijker. „Zelden zo’n relaxte aflevering gezien”, schrijft een ander.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een feelgood aflevering van #IkVertrek. Fijn dat dit er ook weer eens tussen zit. Heb genoten. — Gerard Himself (@GerardHimself) February 16, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kijk dit is nog eens een geslaagd project #ikvertrek — nee (@wowanewtwit) February 16, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nahhh lieve jongens, hoop dat alles goed gaat daar!#IkVertrek — KarinMarianne (@karinmarianne84) February 16, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Fijn om te zien dat het de heren goed gaat… #ikvertrek — Thijs Lippie (@ThijsLippie) February 16, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kunnen die mannen zich vermenigvuldigen? De winkel, bar, de verblijven schoonmaken en het sanitair. Knap hoor #ikvertrek — Roos (@Rosaliefes) February 16, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Weten van aanpakken, deze kerels #ikvertrek — Dikklep (@dikklep) February 16, 2023

Geslaagde opening

Na maanden van hard werk kunnen Jelle en Dennis net voor het hoogseizoen eindelijk hun camping, kroeg én supermarkt openen. Familieleden van de twee zijn naar Zuid-Frankrijk gevlogen om bij de feestelijke opening aanwezig te zijn. Met z’n allen heffen ze een glas champagne. „Er was hier drie jaar lang helemaal niemand. We leven helemaal op nu zij er zijn. Het is geweldig”, vertelt een lokale bewoner.

Na het openingsfeest begint het echte werk. Tijd om bij te komen van de verbouwing hebben Jelle en Dennis niet, want het is hoogseizoen en dat betekent veel bezoekers. Gelukkig voor de twee zijn het wel veel blije bezoekers. Zowel Nederlanders, Fransen als andere toeristen genieten van het lekkere weer, de mooie natuur én van de Nederlandse snacks op de menukaart.

Aan het einde van de Ik Vertrek-afleveringen blikt het stel terug op hun avontuur: „De afgelopen periode was intens en heftig, maar ook echt super tof. Ik denk dat je dit maar twee of drie keer meemaakt in je leven.” De twee zijn ook nog lang niet klaar. „We hebben nog heel veel toekomstplannen, zoals bijvoorbeeld een zwembad. Voorlopig blijven we gewoon hier in Frankrijk. En als we het ooit niet meer leuk vinden, dan kappen we er gewoon mee.”

De aflevering van de Jelle en Dennis is hier terug te zien.