Uit interne documenten blijkt: mannen van kleur vaakst slachtoffer van politiegeweld

Voor het eerst inventariseerde de politie wanneer en tegen wie zij geweld gebruikt. Uit deze analyse concludeerde de toen verantwoordelijke minister Ferd Grapperhaus dat de politie geweld ‘zonder aanziens des persoons’ inzet. Volgens Follow the Money blijkt uit de documenten wel een verschil.

Uit interne documenten waarop de minister zich baseerde, en waar Follow the Money over beschikt, blijkt dat vooral jonge mannen van kleur, dronken uitgaanspubliek en verwarde mensen te maken krijgen met geweld door de politie, aldus het platform voor onderzoeksjournalistiek.

Politiegeweld

Veel agenten op de been hebben om het op straat een beetje leuk te houden, is vaste prik in de nacht van zaterdag op zondag. Van de 421 Nederlandse ‘politie-hotspots’ liggen 96 namelijk in een uitgaansgebied. Gemiddeld moest de politie tussen januari 2019 en september 2020 in deze horecagebieden elf keer met geweld in actie komen.

Deze gegevens komen uit een analyse van interne politiedata uit 2021. Niet eerder maakten politie, justitie en het CBS zo’n uitgebreid rapport over geweld door de politie. Bij 0,51 procent van alle incidenten gebruikt de politie geweld. In het weekend verviervoudigt dat ’s nachts tot 2 procent.



Niet-westerse migratieachtergrond

Het geweld concentreert zich rond rond 96 hotspots in de horeca, wat duidelijk maakt dat middelengebruik een belangrijke factor is. Van de Nederlanders tegen wie de politie geweld gebruikt, heeft 36 procent een ‘niet-westerse migratieachtergrond’, terwijl hun aandeel in de totale bevolking 13 procent is.

Deze groep krijgt dus bijna drie keer zoveel te maken met politiegeweld als witte Nederlanders, concludeert Follow the Money, die de documenten in handen kreeg van burgerrechtenorganisatie Control Alt Delete na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.