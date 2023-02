Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit maakt jou écht gelukkig, blijkt na 85 jaar Harvard-onderzoek

Gelukkig zijn is misschien wel het grootste goed dat er bestaat. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Geen nood, Harvard schiet te hulp. Al 85 jaar doen zij namelijk onderzoek naar wat ons gelukkig maakt. En eindelijk is daar het antwoord. Laten we de studie plausibel noemen, en dat kun je opvatten als een understatement.

Al sinds 1938 doen wetenschappers aan de prestigieuze Harvard Universiteit onderzoek naar geluk. Door de jaren heen hebben onderzoekers gezondheidsgegevens verzameld van 724 onderzoeksparticipanten wereldwijd. Iedere twee jaar zijn de proefkonijnen tot in de kleinste details ondervraagd. En daar plukken wij nu de vruchten van.

Dit heb je nodig om gelukkig te zijn

Om je gerust te stellen: glansrijke carrières of enorme bankrekeningen zijn geen vereisten voor een gelukkig leven. Wat het meest bijdraagt aan ons welzijn en een gezond- én gelukkig leven? Positieve sociale relaties.

Sociale relaties hebben letterlijk effect op onze fysieke toestand. Denk maar aan de slapeloze nachten na een ruzie met een geliefde of het opgeluchte gevoel wanneer je je begrepen voelt in een moeilijk gesprek.

Check je sociale vangnet

Mocht je je nu zorgen maken over de kwaliteit van relaties met mensen in je omgeving, dan is er niet direct reden tot paniek. Die relaties kun je namelijk versterken. Beter gezegd: sterke sociale relaties vereisen het nodige onderhoud, stellen de wetenschappers. Maar voordat je de contacten kunt verdiepen, is het belangrijk om in kaart te brengen hoe het ervoor staat met je sociale netwerk.

Om dat te onderzoeken hebben academici zeven verschillende kernwaarden in sociale relaties weten te onderscheiden. De grootste valkuil: het is praktisch onmogelijk om alle zeven steunpilaren te vinden in één persoon. En precies daar komt dus het belang van verschillende sterke sociale relaties om de hoek kijken. Want misschien vind je romantische intimiteit bij je geliefde, dan is het goed mogelijk dat je plezier en ontspanning juist vindt bij je broer of zus en voor emotionele diepgang bij je moeder aanklopt.

De zeven bouwstenen voor een gezond sociaal netwerk

Verschillende mensen kunnen dus een meerdere ‘functies’ hebben in jouw sociale netwerk. Hoe meer van deze zeven fundamentele steunpilaren worden vervuld door mensen die dicht bij je staan, hoe groter de kans dat je gelukkig bent. Check hieronder welke functies er al in jouw netwerk worden vervuld en onderzoek direct waar werk aan de winkel is.

1. Veiligheid & bescherming

Vraag jezelf af: is er iemand die ik midden in de nacht kan bellen? Bij wie klop ik aan als ik even met mezelf – of mensen om mij heen – in een crisis verkeer? Weet jij meteen bij wie je terecht kunt? Dan zit je goed.

2. Ontwikkeling & groei

Wie steunt jou om je doelen te behalen? Wie duwt je net even over die rand als je eigenlijk nét niet durft, maar stiekem wel wil? Als die persoon in jou leven er is, dan weet jij wie je steunpilaar is op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en groei.

3. Emotionele verbinding & vertrouwen

Met wie kun je je zorgen en gevoelens delen? Bij wie kun je terecht als je even niet lekker in je vel zit en wie vraag je om raad als je zelf maar blijft twijfelen? Deze persoon is er voor jouw emotionele support en dit is iemand die je compleet vertrouwt.

4. Gedeelde ervaringen

Weten wie je bent, wordt voor een groot deel gebaseerd op de ervaringen die je op zak hebt. Is er iemand waarmee je een groot deel van die levenservaring hebt kunnen delen? Dan is dit een belangrijk persoon om je eigen identiteit te begrijpen.

5. Romantische intimiteit

Ben je tevreden met de mate van romantische intimiteit in je leven? Of loop je over van liefde, maar weet je eigenlijk niet goed met wie die liefde te delen? Het moge duidelijk zijn dat romantiek en intimiteit gelukkig maakt.

6. Wijsheid en hulp

Je wifi werkt niet, je band moet worden geplakt of je twijfelt over welke outfit je aantrekt naar een sollicitatie? In een sociaal sterk netwerk weet jij direct welk telefoonnummer je moet hebben of bij welke buurvrouw je kunt aanbellen. Niet alles hoef je alleen te doen: er is altijd wel iemand bij wie je hulp kunt vragen.

7. Plezier & ontspanning

Wie maakt jou aan het lachen? Met wie kun je dingen ondernemen waar je plezier uithaalt en met wie kun je écht ontspannen?

Met de bovengenoemde zeven punten kun je jouw sociale netwerk eens goed onder de loep nemen. Want gelukkig zijn, dat willen we natuurlijk allemaal. Toch is het niet gek als niet alle zeven bouwstenen op dit moment in je leven aanwezig zijn: relaties kunnen groeien en ontwikkelen of er kunnen nieuwe mensen in je leven stappen. Daarnaast is het dus ook – juist – niet gek als één sociaal contact niet aan alle punten voldoet. Verschillende sociale contacten met verschillende kwaliteiten kunnen juist zorgen voor een sterk sociaal vangnet.