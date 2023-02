Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

André van Duin blikt vooruit op ‘meest eerlijke’ Heel Holland Bakt-finale, die anders is dan anders

Presentator André van Duin ziet de finale van het programma Heel Holland Bakt altijd als een soort reünie, zo vertelt hij aan persbureau ANP. Hij noemt het zo omdat oud-deelnemers er zijn, samen met familieleden en vrienden van de finalisten. „Het is meestal wel slecht weer en het wordt vaak wel laat’, voegt Van Duin toe.

De finale is dit keer anders dan anders. Het is de eerste keer dat er vier bakkers in de finale staan, in plaats van drie. In de halve finale viel niemand af, omdat deelnemer Zineb ziek was en niet mee kon doen. „Het was de beste en eerlijkste manier om dit te doen”, meent Van Duin. „Iedereen moet toch een gelijke kans krijgen.”

André van Duin: ‘Het is een soort familie’

Van Duin vindt het programma altijd ‘heel gezellig om te maken’. „Ik heb dit nu zeven keer gedaan. Het is altijd de vaste ploeg. Het is een soort familietje”, aldus de komiek.

Het was vorige week een gekke aflevering, want met twee zieken was het programma niet helemaal compleet. Halve finalist Zineb bleef thuis en jurylid Janny ook. Maar die was er toch een beetje bij, door middel van een videoverbinding op de tablet. Het gaf Amel, die als enige van de vier bakkers nog geen Meesterbakker-speldje had gekregen, de kans om de halve finale te winnen.

Voor het eerst een Heel Holland Bakt-finale met vier kandidaten

Aangezien favoriet Zineb ontbrak, besloten de juryleden om de finale van Heel Holland Bakt gewoon met z’n vieren te spelen. En daar was iedereen erg blij mee. „Ik ga alles geven wat ik nog in me heb”, vertelde Mercedes lachend. En ook Zineb is er heel blij mee. „Ik had het niet verwacht!”

De laatste aflevering van het tiende seizoen van Heel Holland Bakt is zondagavond te zien bij Omroep MAX. De eindstrijd tussen Amel, Jan, Mercedes en Zineb wordt om 20.25 uur uitgezonden op NPO 1.

