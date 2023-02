Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat ChatGPT bedenkt, schrijft 3D-printer op papier: ‘Masterclass huiswerk maken’

De masterclass van huiswerk maken. Dé droom van iedere scholier. Dit is waar studenten van over de hele wereld op zaten te wachten. De lijst met lofuitingen is eindeloos, nadat een video viraal gaat waarin de geavanceerde tekstgenerator ChatGPT wordt gecombineerd met een 3D-printer, die de tekst voor je op papier zet.

Dat ChatGPT wordt gebruikt voor schoolopdrachten, dat werd vorige maand duidelijk. Hoe vaak de geavanceerde tekstgenerator in het onderwijs wordt gebruikt, is niet duidelijk. Maar NOS Stories had in elk geval al zo’n 250 scholieren gevonden die bevestigden de software te gebruiken voor schoolopdrachten. Docenten wisten daar vaak niet doorheen te prikken.

Nu komt daar dus nog een stapje bij. Wie nu ChatGPT gebruikt, heeft de tekst alleen digitaal. Maar wie vaak teksten op papier moet zetten en daarbij wel een helpende hand kan gebruiken, doet er misschien goed aan om een 3D-printer aan te schaffen. Die kan digitale teksten, zoals door de computer gegenereerde woorden, met een pen supersnel op papier zetten.

Dat blijkt wel uit onderstaande video, die op sociale media viraal gaat.

Combinatie 3D-printer en ChatGPT: ‘Ook handig voor kerstkaarten schrijven’

Niet iedereen lijkt even enthousiast. Volgens sommigen is dit de volgende stap richting robotisering, waarbij robots ons al het werk uit handen nemen. Dat klinkt misschien fijn, maar volgens sommigen heeft dat op de lange termijn desastreuze gevolgen voor de mensheid. Die wordt steeds luier en verliest zo steeds meer de capaciteit om zelf problemen op te lossen.

Anderen kijken wat luchtiger tegen de technologie aan. „Ook heel handig voor kerstkaarten dit!”

Scholieren gebruiken ChatGPT voor huiswerk

Met de ChatGPT-app kun je door middel van kunstmatige intelligentie uitgebreide antwoorden krijgen op allerlei soorten vragen. ChatGPT kan daarnaast gebruikt worden om teksten te herschrijven. Vooral deze functie wordt veel gebruikt door de scholieren, bleek vorige maand.

Het ingewikkelde aan de ChatGPT-app is dat een plagiaatdetector er niet tegen opgewassen is. Want een detector kijkt of teksten in bijvoorbeeld verslagen ook ergens anders voorkomen op het internet of in verslagen van medeleerlingen. Maar omdat ChatGPT zelf teksten genereert, zijn deze uniek en dus nergens terug te vinden.

Een plagiaatdetector die teksten geschreven door kunstmatige intelligentie eruit kan pikken, is er in het Nederlands nog niet. In het Engels zijn er wel al een aantal tools die dit kunnen. Scholen hebben hun hoop gevestigd op dit soort websites en tools, die kunnen herkennen of teksten door mensen óf door kunstmatige intelligentie zijn geschreven. De maker van ChatGPT lanceerde deze week zelf zo’n tool.