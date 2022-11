Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wie is de Mol-fans kunnen op vijf plekken in het land ontdekken wie de nieuwe deelnemers zijn

Spanning onder de Wie is de Mol-fans! Op vijf verschillende plekken in Nederland zijn vandaag mysterieuze kisten verschenen. Molloten, zo worden de WIDM-fans ook wel genoemd, kunnen de kisten open krijgen door opdrachten uit te voeren. Alleen zo kunnen zij achter de namen van de nieuwe deelnemers komen.

De kisten zijn opgedoken in Deventer, Haarlem, IJsselstein, Middelburg en Weert. Presentator Rik van de Westelaken onthulde de opdracht, en de prijs, in een video die na een aftelklok afspeelde op alle vijf de kisten.



Wie is de Mol-fans zoeken uit wie de nieuwe deelnemers zijn

Het is voor het eerst dat de fans van het programma door middel van een spel kunnen achterhalen wie de nieuwe deelnemers zijn. Elke kist bevat twee namen van de deelnemers. De fans hebben tot 17.00 uur om alle kisten open te krijgen. Als dat lukt, komen ze alle namen weten. Maar als het niet lukt, blijven de kisten – mét alle namen erin – op slot en blijven de fans voorlopig nog in het donker.

Vooralsnog zijn de WIDM-fans nog druk bezig met het vinden van alle puzzelstukken.



Via de website van het programma is er een livestream te volgen van alle locaties

Nieuw Wie is de Mol-seizoen vindt plaats in Zuid-Afrika

De Molloten hebben wel een klein cadeautje gekregen, namelijk het land waar het nieuwe seizoen zich gaat afspeken. De ‘Mollenpost’ die de fans ontvingen was geschreven in verschillende talen die in Zuid-Afrika worden gesproken. Al snel hadden de Molloten door dat dit een aanwijzing was voor de bestemming van het komende seizoen: Zuid-Afrika. Precies tien jaar nadat het dertiende seizoen, in 2013, ook in Zuid-Afrika plaatsvond. Toen was Kees Tol de uiteindelijk mol.

Het 23ste seizoen van Wie is de Mol gaat op 7 januari om 20.30 uur van start op NPO1. Net zoals elk jaar duurt de eerste aflevering extra lang, maar liefst een uur en een kwartier.