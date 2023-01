Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vertrouwenspersonen zien meldingen grensoverschrijdend gedrag toenemen na The Voice-schandaal

Na het schandaal bij The Voice of Holland hebben vertrouwenspersonen veel meer meldingen binnengekregen over grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit een peiling van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) die op verzoek van het Algemeen Dagblad is gehouden.

Twee derde van de meldingen kwamen van medewerkers en gingen in iets minder dan de helft van de zaken over leidinggevenden, zo schrijft het AD.

Meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag

De meeste vertrouwenspersonen die meewerkten aan de peiling, geven aan dat er meer bewustzijn over grensoverschrijdend gedrag is gekomen op de werkvloer. Het is een onderwerp waar meer over gesproken wordt en mensen worden sneller aangesproken op ongewenst gedrag. Enkele vertrouwenspersonen geven ook aan dat tijdens verjaardagen en borrels er minder gezoend en geknuffeld wordt. Vertrouwenspersonen spreken over een zoektocht naar wat nog wel en niet kan, stelt de krant.

Uit de peiling blijkt ook dat het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag is toegenomen, met 58 procent. In sommige gevallen is het zelfs verdubbeld. De meeste klachten, 69 procent, kwamen van medewerkers en gingen in ruim 58 procent van de gevallen over leidinggevenden. In 56 procent ging het om meldingen van intimidatie en in 11 procent om seksuele intimidatie. Bijna driekwart van de meldingen hadden resultaat en leidde tot een klacht, aangifte of andere actie.

The Voice of Holland-schandaal

Begin januari 2022 barstte er een bom los rond het programma The Voice of Holland. Op 15 januari haalde RTL het programma al van de buis, beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Een paar dagen later volgde de BOOS-uitzending van Tim Hofman, die de schandalen van het programma blootlegde. In april is het Openbaar Ministerie met een onderzoek gestart naar de vier verdachten: Ali B, Jeroen Rietbergen, Marco Borsato en Martijn Nieman. De zaak tegen Martijn Nieman is in november geseponeerd. De onderzoeken naar de andere drie verdachten lopen nog.

De kans dat The Voice of Holland weer terugkeert op TV, is nihiel. „Die kans is heel klein. Nee daar ga ik niet vanuit”, vertelde RTL-programmabaas Peter van der Vorst begin deze maand tegen Veronica Superguide.