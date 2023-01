Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers Wie is de Mol? dolenthousiast over vierde aflevering: ‘Briljant!’

Een rood scherm krijgen en tóch in het spel blijven. Waar de executie in Wie is de Mol? doorgaans allesbeslissend is kreeg de vierde aflevering een opvallende plotwending tot vreugde van veel kijkers, die onlangs nog onvrede uitte over veranderingen in de app.

Dit keer niet direct een executie na de test, maar een avondje vrij om met elkaar te genieten van een welverdiend glas wijn. Maar die executie vond deze aflevering wel degelijk plaats, al ging daar eerst een gekmakend psychologisch spelletje aan vooraf.

De kandidaten kregen ook in de vierde aflevering van Wie is de Mol? hun scherm te zien, alleen ging dat deze keer een beetje anders dan normaal. „Je gaat zo meteen je scherm zien in het bijzijn van alle anderen”, kregen de kandidaten afzonderlijk te horen van Rik van de Westelaken. „Maar je bent de enige is jouw scherm ziet. De anderen zien alleen jouw gezicht en vooral jouw reactie.” De andere kandidaten hadden dan ook geen idee wie een rood scherm had en wie een groen scherm te zien kreeg. „Het is verstandig om een pokerface op te zetten. Als je een rood scherm krijgt, bestaat de kans dat je toch in het spel blijft”, aldus Van de Westelaken.

Kandidaten verdelen zeven koffers

Na het zien van hun scherm moeten de kandidaten zeven koffers over de groep verdelen. En daarmee krijgen ze ook meteen antwoord op de vraag die tot nu onbeantwoord bleef in Wie is de Mol?: waar is het fysieke geld? De kandidaat met het rode scherm heeft tijdens de opdracht maar één taak: zorgen dat hij of zij een koffer met een hoog bedrag in handen krijgt. Lukt dit, dan gaat de deelnemer met de op één na slechtste testresultaten naar huis.

Wat volgt is een zenuwslopende onderhandeling. Niet alleen voor degene met het rode scherm staat er veel op het spel, ook de andere kandidaten hebben iets te verliezen. De deelnemer die weg moet, neemt het geld in het koffertje namelijk mee. Dat bedrag gaat dus uit de pot.

Het is uiteindelijk Anke de Jong die de leiding neemt. Ze verdeelt de duurste koffers over Daniël Verlaan, Soy Kroon en Nabil Aoulad Ayad. Wat zij niet weet is dat één van hen een rood scherm had. In plaats daarvan trekt actrice Annick Boer aan het kortste eind en moet ze Wie is de Mol? verlaten. Gelukkig voor de andere kandidaten zat er nul euro in haar koffertje en gaat er dus geen geld uit de pot.

Kijkers van Wie is de Mol? prijzen makers

Kijkers genoten met volle teugen van de plotwending en prijzen de makers op social media. „Ik begon te twijfelen of ik WIDM nog wel zo leuk vond na zoveel jaar. Maar deze aflevering was weer zo goed dat ik denk: we moeten dóór”, twittert een enthousiaste kijker. Een andere fan noemt de plotwending ‘briljant’ en weer een ander noemt dit seizoen ‘de beste van allemaal’. „Heulde voor de makers Wie is de Mol want wat was dit een intense aflevering en de promo voor volgende week ziet er ook weer goed uit zeg! Het seizoen is nu al het beste van alle, ik ben echt blij dat ze zeer waarschijnlijk naar de Vlaamse versie hebben gekeken! Top”, aldus een andere fan.



Heulde voor de makers #widm #widm2023 #wieisdemol want wat was dit een intense aflevering en de promo voor volgende week ziet er ook weer goed uit zeg! Het seizoen is nu al het beste van alle, ik ben echt blij dat ze zeer waarschijnlijk naar de Vlaamse versie hebben gekeken! Top! — F. Janssen (@FJanssen555) January 28, 2023



Ik vind het echt een bril-jant seizoen. #widm2023 #widm

Die reuring 💪🏼 — Kenneth S (@kemmetnico) January 28, 2023



Ik begon te twijfelen of ik widm nog wel zo leuk vond na zoveel jaar. Maar deze aflevering was weer zo goed dat ik denk: we moeten dóór! Maar zoals altijd heb ik geen idee en zal ik er uiteindelijk vast weer naast zitten. #widm2023 — Hillie (@kleinheuveltje) January 28, 2023