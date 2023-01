Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers boos om verandering WIDM-app: ‘Geen fan meer’

De tweede aflevering van Wie is de mol? 2023 zit er alweer op en op social media wordt er dus weer volop gespeculeerd over welke kandidaat dit jaar de boel aan het saboteren is. Maar kijkers van het populaire programma maken zich deze week vooral druk om iets anders. Wie op het laatste moment zijn of haar verdenkingen nog wil aanpassen in de WIDM-app, heeft pech. En daar maken de makers van het programma niet bepaald vrienden mee.

Wie tijdens de eerste aflevering van het nieuwe seizoen op de valreep van gedachten veranderde kon nog tot de start van de executie de verdenkingen aanpassen in de WIDM-app. Maar deze week was dit plotseling anders. Kijkers bleken gisteren slechts tot 20.30 uur, tot de start van het programma dus, de tijd te hebben om hun mollen door te geven, iets waar veel app-gebruikers niet van op de hoogte waren.

Puntenverdeling na 20.30 uur definitief

Een paar uur voor de tweede aflevering van Wie is de mol? van start ging, waarschuwden de makers via social media dat kijkers die hun verdenkingen in de app willen vastleggen er op tijd bij moesten zijn. Na 20.30 was het definitief.



Zorg dat je je punten vandaag voor het begin van de aflevering inzet! Met wie kijk jij straks naar #WieisdeMol? #widm #widm23 pic.twitter.com/qfY7U7nkKr — Wie is de Mol? (@WieIsDeMol) January 14, 2023

Veel WIDM-fans hadden dit bericht echter gemist, zo blijkt uit hun verontwaardigde reactie op onder meer Twitter. Kijkers laten dan ook geen twijfel bestaan over wat ze van deze onverwachte verandering, waardoor veel mensen punten zijn verloren, vinden.

„Waar kun je ineens geen punten meer inzetten tijdens de WIDM-uitzending?”, vraagt een kijker zich op af Twitter. „Had zelfs een alarm gezet om het niet te vergeten. Normaal kan dit tot ongeveer 21.15 uur. Leuk…” En ander schrijft: „Geen extra punten voor mij want ineens sluiten ze he al vóór de aflevering. Ga toch even weg, wat is dit voor iets doms?” Weer aan andere fan vindt het ‘flauw’ dat de punten niet meer tijdens de aflevering ingezet kunnen worden. „Geen fan meer”. Of het vroeger sluiten van de app iets eenmaligs is of dat kijkers vanaf nu altijd hun punten voor de start van de aflevering in moeten zitten, blijft nog even de vraag.



Nou lekker dan #widm. Geen punten ingezet. Wat is dit voor iets flauws. Geen fan meer. — De Vrolijke Loper (@DeVrolijkeLoper) January 14, 2023



Waarom kun je ineens geen punten meer inzetten tijdens de #widm uitzending? Had zelfs een alarm gezet om het niet te vergeten. Normaal kan dat tot ongeveer 21:15. Leuk… — Mark Fokkema (@MarkFokkema) January 14, 2023

WIDM beste bekeken programma van de zaterdagavond

Ondanks de veranderingen in de app, blijft Wie is de Mol? onverminderd populair. Het programma was met zeker 2,54 miljoen kijkers gisteren ruimschoots het best bekeken programma van de avond. Ook keken afgelopen week ruim een miljoen mensen de eerste aflevering terug. Het totaal aantal kijkers van de aftrap loopt daarmee op tot ruim 3,6 miljoen.