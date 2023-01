Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Martin Rombouts dankt Slimste Mens-succes aan mysterieuze tegenspeler: ‘Kan Heleen21 zich melden?’

Heel veel oefenen is de key tot een succesvolle deelname aan De Slimste Mens. Schrijver, maker en performer Martin Rombouts weet dit ook. Samen met de mysterieuze ‘Heleen21’ oefende hij daarom dag en nacht via de app van De Slimste. Maar wie is die Heleen, die Rombouts zo heeft geholpen, nu echt?

In de aflevering van de gisteravond riep Rombouts Heleen met een glimlach op om zich te melden.

Rombouts oefende uren online met Heleen21

Voordat Rombouts het podium van De Slimste Mens echt betrad, heeft hij eerst vele uren het spel gespeeld via de app. „Ik heb in de voorbereiding op De Slimste Mens heel veel via de app gespeeld en daarop kan je een willekeurige tegenstander krijgen”, legt Rombouts uit. Die tegenstander werd Heleen21. Het begon met één spelletje, maar al snel zaten de twee midden in de nacht maar liefst vier spelletjes tegelijk tegen elkaar te spelen.

„Dus die is dag en nacht wakker?”, merkt Slimste Mens-presentator Philip Freriks op. „Ja, blijkbaar. Dus je voel ook een soort enorme band, terwijl je niet eens goed met elkaar kan communiceren. Je hebt alleen de antwoorden op de spelvragen als communicatie”, vertelt Rombouts. „En werkt die app dan ook als een soort Tinder?”, vraagt Freriks nieuwsgierig.

‘Heleen, kom in contact’

Door de vraag schieten Rombouts zijn mede-kandidaten in de lach, maar Rombouts gaat er wel serieus op in. „Nou Heleen heeft als avatar brilsmurf en ik heb als avatar een soort avatarversie van mijn eigen hoofd. Dus als je Heleen21 bent, kom in contact.” Rombouts is namelijk heel benieuwd naar de persoon achter het account.

„Het zou heel leuk zijn als ze hier bijvoorbeeld op de tribune zou zitten”, lacht Frediks. Rombouts is het daar mee eens. „Ja dat zou heel grappig zijn.” Maar helaas voor Rombouts zit Heleen21 deze aflevering niet op de tribunes. Wie ze dan wel is, blijft dus nog een mysterie voor De Slimste Mens-speler.

Slimste Mens-kijkers helpen een handje

De kijkers thuis besluiten daarom het heft in eigen hand te nemen en via sociale media Heleen21 op te roepen zich te melden.



Heleen21 meld je…🙂 #deslimstemens — Jet van Boven (@hade038) January 12, 2023



Wil Heleen21 zich melden bij de servicebalie!#deslimstemens — 📷 Dé Mannenfotograaf 📷 (@DMannenfotogra1) January 12, 2023



Lijkt me wel super als je Heleen21 bent en nu kijkt #deslimstemens — Tweettweettweet (@tweeteketje) January 12, 2023



Kan Heleen21 zich melden?#deslimstemens — Cor Cornelissen (@CorCornelissen) January 12, 2023

Sommigen vinden het echter niet erg als Heleen21 nooit gevonden wordt… „Ik ben heleen21 niet, maar wil me best melden bij Martin. Wat een leukerd!” tweet één kijker.



Ik ben heleen21 niet maar wil me best melden bij Martin. Wat een leukerd! @DeslimstemensNL — Virginie Mes (@VirginieMes) January 12, 2023



Als ik Heleen21 was zou ik me wel melden… Welke app was dat? *gaat heleen22 aan maken* #deslimstemens — Lisa (@LisaL00seLips) January 12, 2023

De hulp van Heleen21 blijkt zijn vruchten af te werpen: Rombouts doet het namelijk zo goed in De Slimste Mens, dat hij – zoals bij elke aflevering die hij speelde – tot de slimste van de dag wordt bestempeld én door mag naar de volgende aflevering. Zal Heleen21 zich daar misschien in onthullen?

De Slimste Mens is elke maandag tot en met donderdag om 20.25 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. Je kunt het programma terugkijken via NPO Start.