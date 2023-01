Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sneeuw deze wintersport? Probeer het Franse Les Deux Alpes, waar ook zomers geskied wordt

Ligt er wel sneeuw? Dat was de vraag die de afgelopen tijd veelvuldig over de populaire wintersportgebieden klonk. Metro-journalist Julia Osendarp reisde af naar het populaire Franse wintersport-oord Les Deux Alpes op zoek naar wintersportvertier én sneeuw. En als er dan toch sneeuw ligt, is er één ding dat je hier niet mag overslaan, namelijk met de mountainbike de pistes op.

Wellicht heb je meegekregen dat zo’n beetje heel Nederland zich zorgen maakte over sneeuwval in de wintersportgebieden. Ook in de Alpen ontbrak het in december en begin januari aan sneeuw. En dat terwijl ikzelf met Sunweb mee mocht naar het Franse skigebied.

Zoektocht naar sneeuw in de Franse Alpen

Hoewel ik niet de meest ideale weersomstandigheden trof voor een wintersport, waaronder harde sneeuwbuien en stevige wind, kon ik, als snowboarder, zonder zorgen over papsneeuw of grasgroene pistes naar beneden. De geheime tip om onbezorgd op wintersport te kunnen? Kies voor een gebied dat hoog in bergen ligt.

Les Deux Alpes, in de Franse Alpen, is zo’n gebied dat zich kenmerkt door de hoogte. In het Franse streek Oisans treft de wintersporter een populair skigebied verspreid over de twee gemeenten Vénosc en Mont-de-Lans. Het skidorp ligt op 1650 meter en vanuit daaruit kan de skiër of snowboarder zijn of haar plan trekken op 200 kilometer aan pistes. Het hoogste punt? De piek ligt op 3.560 meter, en is hiermee de hoogste door liften ondersteunde pistetop van het land. En sneeuw? Die tref je daar geheid.

Skileraren van Les Deux Alpes

Les Deux Alpes, een van de eerste gestichte Franse skigebieden, stationeert zich inmiddels in de lijst van de meest populaire wintersport-oorden. Voor zowel beginner als gevorderden valt er wat te beleven. Ikzelf, een snowboarder van een ‘intermediate’-niveau, werd door de Franse ESF-snowboardleraren de berg op getrokken en leerde in korte tijd nieuwe technieken. Waar ik in slechts tien minuten het verschil van kon merken. Ski-expert Rick Kersten, van Wintersport.nl, en een fervent skiër, vertelde mij dat de Franse skileraren uitblinken in hun expertise. Waar in Oostenrijk een ski- of snowboardklas al snel begeleid wordt door een, soms Nederlandse, student, tref je in Les Deux Alpes doorgewinterde leraren. Mijn Franse snowboardleraar Nicolas sprak uit dat zij als kind nu eenmaal van de pistes worden geduwd en hun leven lang in de Franse Alpen doorbrengen.

De fanatieke skiër of snowboarder kan hier zijn of haar wintersport-hart ophalen. Want Les Deux Alpes biedt, naast een groot arsenaal aan pistes, toegang tot de beruchte La Grave, oftewel het fameuze off-pistegebied. Mocht je als skiër van een extreme afdaling houden, zal de La Grave het adrenaline-level doen stijgen.

6 activiteiten in Les Deux Alpes, naast skiën of snowboarden Elektrisch mountainbiken (lees meer hieronder)

Sneeuwschoen wandeltocht (overdag of ‘s nachts)

Ski of wandel naar uitkijkpunt Belvédère des écrins (3400 meter)

Ski touring

Paragliding

Glij met de ‘snake gliss’ (trein van sleetjes), inclusief instructeur naar beneden

Naast winterport, skiën in de zomer

De heilige graal van het skigebied, waar de inwoners zelf ook niet over uitgepraat raken, is de gletsjer, oftewel de Glacier de Mont-de-Lans, waardoor er zelfs in zomer geskied kan worden. Overigens vragen de Fransen zich hardop af of dat altijd voor altijd zo blijft. In ieder geval zorgt de gletsjer ervoor dat op de vroege ochtenden, ook een afdaling in het zomerseizoen gewoon mogelijk is.

Les Deux Alpes kenmerkt zich naast een populaire wintersportbestemming ook als populaire vakantiebestemming in de zomer. Waarin het, dan groene berglandschap, gebruikt wordt door onder meer wandelaars, mountainbikers, paragliders, rodelaars of rafters.

Bourgondisch gevoel in Les Deux Alpes

Maar naast alle ski- en snowboardmogelijkheden, kan ook de bourgondiër in Les Deux Alpes zijn of haar buik vullen. En dan met name de kaasliefhebber. Zelf heb ik nog nooit zoveel kaas gegeten als tijdens deze trip. Waar de bourgondiër tijdens de wintersport terecht kan? Wat dacht je van een raclette en kaasfondue bij La Grange, vlees-fondue bij Le Cellier of Spaanse tapas bij Chez Nous 2. Mocht je vegetariër zijn, zoals ik, dan is kaas in de meeste gevallen het alternatief. En het bourgondische gevoel wordt bij iedere maaltijd benadrukt met een glas wijn of een glaasje Genepi. Dat laatste drankje bedoeld om de spijsvertering, na alle hoeveelheden kaas, een beetje te op gang helpen. Overigens beschikt Les Deux Alpes ook over Michelinster-restaurant Le P’tit Polyte. „Une expérience fantastique“, vertelde wat lokale inwoners ons.

Ook brachten wij een bezoekje aan hotel- en restaurant Le Sherpa. Eigenaar Paul, die van origine Rotterdams is, vertelde vol passie over ‘zijn’ Les Deux Alpes. Een plek waar volgens hem allerlei nationaliteiten samenkomen en het vakantiegevoel het hele jaar door heerst. Overigens tref je bij La Sherpa naast Franse delicatessen ook een bitterbal of kaastengels op de kaart en spreekt de bediening vrijwel allemaal Nederlands.

Après-ski en nachtleven

Wij Nederlanders zijn ook behoorlijk verzot op de kenmerkende après ski-gelegenheden in Oostenrijk, maar Les Deux Alpes doet zeker niet onder voor een Frans skigebied. Zo tref je op sommige pistes pompende muziek door de boksen bij de Pano Bar en staan studenten aan het eind van de dag op de tafels in de Umbrella Bar. Maar ook ‘s avonds zijn er genoeg barretjes en zelfs een nachtclub, mocht je de avond willen voortzetten. Niet geheel onbelangrijk om te vermelden is dat veelal studenten zich in de après-ski en het nachtleven begeven. Als begin twintiger voel je je hier zeker thuis, maar voor de oudere doelgroepen is het wellicht even zoeken. Alhoewel, ik zag ook een 50-plusser op de tafels in de Umbrella Bar staan. Het is maar net hoe jong je je voelt.



Pak de sneeuwmountainbike

En tot slot was daar een activiteit, die ik iedere Metro-lezer zou willen aanraden. Kleine kanttekening is wel dat een beetje conditie en niet te veel angst wel zo handig zijn. Aventure Electrobike nam ons namelijk mee op een sneeuwmountainbike-tour. Iets waarvan ik nog nooit gehoord had, maar waar ik bijzonder door verrast werd. Het voertuig, een elektrische mountainbike met pinnen in de banden, brengt je namelijk, stijl omhoog de pistes op. Tenminste als je begrijpt hoe de versnellingen en het elektrische systeem werken. Bij de eerste klim koos ik voor een verkeerde stand en dan stijgt de hartslag toch al snel. Maar als je eenmaal de fiets onder controle hebt, is het een ervaring die je niet snel vergeet. Met de mountainbike fiets je stijle bergen en pistes op, kruis je hier en daar water en kijk je uit over het gehele skigebied en de sneeuwtoppen.

Daarnaast is de omgeving muisstil en zijn het slechts de fiets, natuur en jijzelf. Na een hoop geklim, komt daar natuurlijk een moment van afdalen. Ook dit is niet zonder risico’s, want iets te hard op de rem, of een verkeerde stand, en je kopt al snel de sneeuw. Maar met een beetje behendigheid en beheersing is het een trip die een aanvulling is voor de wintersporter. Later hoorden we dat je deze tour ook in de avond kunt doen en daarbij de maan de bergen verlicht.

En de zon tijdens wintersport?

Hoewel ik er zelf niet al te veel van gezien heb, staat Les Deux Alpes bekend om de witte pistes, blauwe lucht en zon. Op onze vertrekdag mocht ik dat aanschouwen, toen we door het sprookjesachtige berglandschap reden en de zon te toppen van de bergen raakte. En dat doet het winterparadijs Les Deux Alpes een beetje denken aan het Droomvlucht-gevoel van de Efteling. En hoewel zon er voor mijn trip er dit keer niet inzat, sneeuw zul je er absoluut vinden.