Frisse look en nieuw element in het nieuwe seizoen van First Dates

Maandag begint alweer het nieuwe (en elfde) seizoen van First Dates en daar hebben ongetwijfeld heel veel mensen zin in. Al tien seizoenen lang gaan singles met elkaar op date in het welbekende First Dates-restaurant om hopelijk daar de liefde te vinden. We zien dus al jarenlang dezelfde setting in het programma, maar in het nieuwe seizoen gaat dat veranderen.

En dat is niet het enige wat er gaat veranderen, want er wordt namelijk ook een nieuw element aan het programma toegevoegd. Spannend!

Dít gaat er veranderen in het nieuwe seizoen van First Dates

Zoals eerder gemeld, daten de singles elk jaar weer in dezelfde setting. En hoewel we ondertussen echt gehecht zijn aan het First Dates-restaurant, zijn we inmiddels wel toe aan wat verandering. En dat vonden de makers van het programma ook. Om die reden is het interieur van het restaurant totáál veranderd: er zijn frissere kleuren toegevoegd, meer groen, nieuwe meubels én een hele nieuwe indeling. Het restaurant ziet er nu een stuk moderner en nóg gezelliger uit. Het nieuwe seizoen wordt zo in ieder geval goed afgetrapt.

Ben jij benieuwd hoe het nieuwe First Dates restaurant eruit ziet? Check het hieronder. Ziet er mooi uit, toch?!

Nóg meer veranderingen

Hoewel dit natuurlijk al een hele verandering in het programma is, blijft het hier niet bij. Er wordt namelijk ook een nieuw element aan First Dates toegevoegd. De singles die op date zijn gegaan, kunnen aan het einde van hun date bepalen of ze nóg een drankje met elkaar willen doen of dat ze samen de stad in willen gaan. Zal dit ervoor zorgen dat er meer koppels overblijven samen? We gaan het zien.

Gelukkig hoeven we nog geen afscheid te nemen van onze favoriete barman Victor, want hij is er in het nieuwe seizoen gewoon weer bij. We zouden ook niet weten wat we zonder hem moeten.. Al mist hij zijn ex-collega Sergio, met wie hij samen First Dates is begonnen, wel heel erg. En wij missen hem natuurlijk ook.

Het nieuwe seizoen van First Dates is vanaf maandag 9 januari elke werkdag om 19.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.