Sylvana Simons laait discussie over taser op na nieuw politiegeweld: ‘Onterecht in gebruik’

Gisteren verscheen in Amerikaanse media dat Keenan Anderson, een neef van Black Lives Matter-medeoprichtster Patrisse Cullors, is overleden nadat hij werd opgepakt in Los Angeles. Bij de arrestatie is een stroomstootwapen gebruikt, een middel die ook in Nederland wordt ingezet. BIJ1-partijleider Sylvana Simons en advocaat Gerald Roethof schoven gisteren aan bij Op1 om hierover te praten.

Er zijn beelden vrijgegeven van de arrestatie. „Ze proberen me te doden” en „ze proberen me te George Floyden”, roept Anderson onder andere in het filmpje.

Sylvana Simons: ‘Zelfde gevoel als George Floyd’

Voor Simons roepen de beelden een associatie op met George Floyd, die in 2021 overleed nadat politieagent Derek Chauvin negen minuten lang op zijn nek knielde „Maar er zijn heel veel van dit soort incidenten in de Verenigde Staten, waar niet per se altijd een taser of een nekklem te pas komt, maar die wel hetzelfde gevoel oproepen. Een gevoel van onbegrip: wat gebeurt hier? Waarom handelt de politie op dit moment zoals zij handelt? Van al die slachtoffers is het mij niet duidelijk waarom het niet op een andere manier kon.”

Volgens Roethof is het moeilijk om te zeggen of Anderson daadwerkelijk om het leven is gekomen door het gebruik van een stroomstootwapen. „Dat is hartstikke lastig. In Nederland overlijden er ook mensen na politiegeweld.” Hij benadrukt dat dat niet per se dóór politiegeweld is. „Vanaf 2016 waren er 87 gevallen. In 2022 waren dat er in ieder geval twee nadat de taser gebruikt is op hen. Als agenten in Nederland geweld toepassen en na dat geweld komt iemand te overlijden, dan wordt er extra goed gekeken.”

Het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat iemand al last van zijn hart had of drugs heeft gebruikt. In het geval van Anderson zegt de politie dat hij marihuana en coke ophad. „Hij heeft een stukje gerend, was opgewonden en geestelijk in de war. De discussie is dan waaraan hij is overleden. Hij overleed pas vier uur later. Kwam het door het taseren en waren er andere oorzaken? Als een patholoog zegt dat de doodsoorzaak onbekend is, dan word je in Nederland niet zo snel vervolgd als agent. Bijna nooit eigenlijk. Ook in Amerika zal je minder snel succesvol vervolgd worden.”

Amnesty International verzette zich tegen gebruik van tasers

Simons vindt dat er nog een discussie aan de juridische discussie vooraf gaat. „Of je dit geweld überhaupt moet gebruiken. Wat zijn de kaders voor een organisatie met een geweldsmonopolie?” Volgens Roethof zijn er bepaalde richtlijnen voor de politie. „Er zijn ambtsinstructies, maar die geven weinig bescherming bij een rechtmatige aanhouding. Je mag een taser trekken als iemand zich onttrekt. Zoals hier met het wegrennen. Die grens is heel laag. Amnesty International heeft zich terecht verzet tegen het gebruik van de taser in Nederland.”

Op1-presentatrice Natasja Gibbs vraagt zich af de taser in ieder geval niet beter is dan het gebruik van een vuurwapen. Simons: „De taser wordt ingezet op momenten waarbij er normaal gesproken helemaal geen sprake zou zijn van het inzetten van een vuurwapen. Het is niet een vervanging, het is iets dat je eerder inzet. Als je het hebt, dan gebruik je het. Zelfs vanuit de politie hoorde ik mensen na de pilot zeggen: dat gaat niet werken. Mijn probleem met de taser is ook dat het apparaat onder valse voorwendselen naar binnen is gekomen. Het is, zoals ik zei, niet zo dat het de stap vóór het vuurwapen is. En men zei toendertijd dat ze de taser nodig hebben, omdat het geweld tegen de politie toeneemt. We weten nu dat dat het geweld tegen de politie helemaal niet zozeer is toegenomen.”

Volgens Roethof wordt het wapen het meest gebruikt tegen mensen met geestelijke problemen. „Het is getest op gezonde testpersonen, dan krijg je een vertekend beeld, want die zullen minder snel een hartstilstand krijgen.” Wat is volgens hem dan wel de oplossing in zo’n situatie? „Je moet met die persoon praten. En de tijd nemen. Gebruik geestelijk overwicht.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.