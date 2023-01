Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Bij mijn vorige baas verdiende ik 700 euro meer’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Wekelijks gaan we in gesprek met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Want als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het oer-Hollandse gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 28-jarige Jet, die door de scheiding van haar ouders besefte dat ze over geld nooit ruzie wil maken.

Naam: Jet

Leeftijd: 28

Beroep: Orthopedagoog

Woonsituatie: Woont samen in het koophuis van haar partner

Netto maandsalaris: tussen de 2000 tot 2500 euro

Met welke blik op geld ben jij opgevoed?

„Mijn ouders hebben best veel aandacht besteed aan een soort financiële opvoeding, dan spreek ik over de basisschooltijd. Mijn broertje en ik kregen een kinderrekening, waar zo’n Penniemaat van de Postbank bij hoorde. We kregen wat zakgeld op die rekening en dat saldo konden we zelf bekijken. Daarnaast kregen we contant zakgeld. Als we iets groots wilden hebben, dan moesten we daarvoor sparen. Dat is de boodschap die we van jongs af aan hebben meegekregen.”

„Mijn ouders zijn later gescheiden. Toen is er binnen het gezin flink wat ruzie over geld geweest. Tijdens de scheiding was ik 10 jaar oud, maar het gezeik om geld begon toen ik een jaar of 14 was. Sindsdien hoop ik echt dat ik nooit in mijn leven op die manier ruzie hoef te maken om geld.”

„We moesten verhuizen omdat het huis verkocht werd. Mijn moeder was geld verschuldigd aan mijn vader, waardoor het huis onder een dwangsom is verkocht. Uiteindelijk leverde dat eigenlijk niet genoeg op voor mijn vader. Daarna is de spaarrekening van mijn broertje en mijzelf – die bedoeld was voor onze studie – eraan gegaan. Mijn studie heb ik daarna helemaal zelf betaald. Ik heb de gevolgen van die situatie dus wel gevoeld.”

Heb je daardoor een studieschuld opgebouwd?

„De buffer was op toen ik begon met studeren. Ik vond dat vervelend, maar ik kon de situatie niet veranderen. Ik wilde het ook liever nog een beetje positief en gezellig houden, dan dat ik daar boos over zou zijn. Naar mijn idee heeft dat geen zin. Gelukkig was daar DUO, dus ik kon geld voor mijn studie lenen.”

Redde je het met die lening?

„Tijdens mijn studie ben ik bij de supermarkt blijven werken waar ik al werkte toen ik nog bij mijn ouders woonde. Dat verdiende relatief goed. Ik werkte daar al lang, had een vast contract en op zondag verdiende ik dubbel. Later ben ik overgestapt naar meer studiegerelateerde bijbanen. Ik gaf bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en deed oppaswerk. Daarmee redde ik het allemaal.”

Maak je je weleens zorgen over de studieschuld die je hebt opgebouwd?

„Nou, eerlijk gezegd valt dat mee. Toen ik begon met studeren maakte ik me eigenlijk helemaal geen zorgen over die schuld. Er was beloofd dat het bedrag niet BKR-geregistreerd zou worden en de lening rentevrij zou zijn. Nu zijn die regelingen toch veranderd, waardoor ik nu wel wordt belemmerd als ik bijvoorbeeld een huis wil kopen. Het geluk is dat mijn vriend al een koopappartement heeft, dus dat zorgt ervoor dat ik mij op dit moment weinig zorgen hoef te maken. We zitten in een fijne situatie.”

Hebben jullie afspraken gemaakt over dit koophuis?

„Ja, er waren twee opties. Óf ik zou meebetalen aan het huis, waardoor het huis op den duur ook van mij zou worden. Óf ik betaal niet mee aan de hypotheek en het huis wordt niet van mij. We hebben voor die laatste optie gekozen, omdat het een relatief lage hypotheek is die mijn vriend nu betaalt. Wél meebetalen zou veel geregel zijn, voor heel weinig stenen, om het maar even zo te zeggen”, lacht Jet.

Is er een moment geweest waarop je eigen blik op geld is veranderd?

„Ik vind het nog steeds belangrijk om spaargeld achter de hand te hebben. En ik zal ook altijd meenemen dat je moet sparen voor een grotere aankoop. Tegelijkertijd ben ik pas gaan beseffen wat geld écht waard is, toen ik op mijzelf ging wonen. Het leven kan heel duur zijn. Als je dat eenmaal weet, besef je dat je voorzichtig met geld om moet gaan.”

Heb jij ooit problemen met geld gehad?

„Eén keer in mijn studententijd. Ik moest een rekening van 300 euro van de kaakchirurg betalen, maar in diezelfde periode wilde ik ook met vriendinnen op vakantie. Dat ging op dat moment eigenlijk niet samen. Een vriendin van mij heeft die vakantie toen deels voorgeschoten. Ik vond het ingewikkeld om dat geld van haar te lenen en ik vond het vervelend dat ik het op dat moment niet zelf kon regelen. Gelukkig wist ik zeker dat ik het een maand later zou kunnen terugbetalen.”

Vind jij het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, zeker. Die spaarrekening geeft mij echt rust. Ik ben al heel lang samen met mijn vriend en we hebben het heel goed, maar je kunt nooit in de toekomst kijken. Stel dat je ooit ineens een andere plek moet zoeken, of – in een minder erg geval – gaat de wasmachine kapot, dan is het fijn om op dat geld terug te kunnen vallen.”

Hoe is het jou gelukt om die buffer bij elkaar te sparen?

„Sinds 2018 werk ik en lukt het om te sparen. Inmiddels heb ik bij elkaar zo’n 18.000 euro gespaard. Toen ik startte met werken, begon ik met een werkweek van 24 uur, maar ik werkte onregelmatige diensten. Ik verdiende daardoor niet enorm veel, maar ik was vaak vrij op momenten dat anderen niet vrij waren. Daardoor gaf ik weinig geld uit aan leuke dingen. Dat heeft geholpen met het opbouwen van een spaarrekening. Ik begon met een vast bedrag per maand, maar dat zorgde ervoor dat ik steeds geld moest terughalen. Sommige maanden zijn nu eenmaal duurder dan andere maanden.”

„Zodra mijn salaris nu gestort is, pak ik mijn agenda erbij en kijk ik wat er die maand allemaal op de planning staat. Dan reken ik nog op wat spontane dingen die geld zullen kosten. Dan betaal ik ook de vaste lasten zoals de VVE, zorgverzekering, water, energie, dat soort dingen. Vervolgens schat ik hoeveel geld ik die maand nodig heb en hoeveel geld ik daarnaast kan sparen.”

Stelling: Met 1.000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Nee, dat denk ik niet. Ik vind het vooral belangrijk dat ik nú gelukkig ben, daar ligt mijn focus. Bij mijn vorige werkgever verdiende ik maandelijks 700 euro bruto meer. Vorig jaar ben ik toen gewisseld van werkgever, waardoor ik er financieel fiks op achteruit ben gegaan, maar ik ben nu een stuk gelukkiger. Dat is echt een bewuste keuze geweest.”

Stelling: Je kunt nooit teveel geld hebben.

„Ik denk dat je wél te veel geld kunt hebben. Op een bepaald punt weet je misschien niet meer wat je met het geld moet. Sommigen zullen er zinnige dingen mee doen, anderen onzinnige dingen. Ik vind dat geld heel oneerlijk is verdeeld in de wereld. Vanuit dat oogpunt denk ik dat je wel te veel geld kunt hebben. Ik steun zelf bijvoorbeeld een aantal goede doelen die zich richten op onderwijs voor kinderen in armere landen. Daarmee hoop ik dat de kloof ooit kleiner wordt.”

Stelling: Geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Heel feitelijk gezien natuurlijk niet. Maar als je een bepaalde waarde van gemak aan het geld hangt, kan het wel meer waard worden. Het geeft jezelf en de ander een goed gevoel door te delen. In die zin is geld dan meer waard.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld maakt niet per se gelukkig, maar het is wel handig en makkelijk. Maar toen ik bijvoorbeeld meer verdiende, was ik niet gelukkiger. Geld maakt wel dat je veel leuke dingen kunt doen, maar ik denk ook dat dat mogelijk is met minder geld. Dan kun je nog steeds van het leven genieten.”

