Celstraf van 22,5 jaar voor Derek Chauvin erkent volgens rechter pijn familie George Floyd

Derek Chauvin, de politieagent die vorig jaar George Floyd doodde, gaat 22,5 jaar de cel in. Volgens de rechter in Minneapolis is het oordeel gebaseerd op een juridische analyse, maar vond hij het ook belangrijk om de pijn van de familie van George Floyd te erkennen, zo meldt BBC.

George Floyd overleed vorig jaar nadat politieagent Derek Chauvin negen minuten lang op zijn nek knielde. Floyd wist nog meerdere keren uit te brengen dat hij geen lucht kreeg, maar zijn woorden leken aan dovemansoren gericht te zijn. De Amerikaan verloor uiteindelijk het bewustzijn en overleed voor de ogen van de mensen op straat die vol afschuw toekeken hoe het drama zich voor hen voltrok. De dood van George Floyd heeft geleid tot massale Black Lives Matter-protesten wereldwijd.

‘Schandalig misbruik van bevoegdheid om te onderwerpen’

Tijdens de rechtszaak tegen Chauvin had justitie al om een gevangenisstraf van 30 jaar gevraagd. Voor een vergelijkbaar vergrijp krijgt iemand die – net als Chauvin – geen strafblad heeft normaal gesproken een celstraf van rond de 12,5 jaar. De rechter in de staat Minneapolis heeft besloten Chauvin een straf van 22,5 jaar op te leggen.



Rev. Sharpton on Chauvin sentence: "We did get a court date, a conviction and some time. Some will say that's progress. I will say, as Malcolm X said — if you have a knife in my back six inches, to take out four inches is progress, but I still have two inches of knife in my back" pic.twitter.com/XBxub1b8Mj — CBS News (@CBSNews) June 25, 2021

Over zijn redenering met betrekking tot de straf zegt rechter Peter Cahill in een statement van 22 pagina’s dat het een juridische analyse is geweest die niet gebaseerd is op emotie of sympathie. Ondanks dat vond de rechter het wel belangrijk om de pijn van de familie Floyd te erkennen.

Verder stelde de rechter dat het plaatsen van een knie op de nek van Floyd gezien wordt als ‘schandalig misbruik van de bevoegdheid om te onderwerpen en te bedwingen’ door het gebruik van onredelijk geweld, waarvan Chauvin door trainingen wist dat het gevaarlijk was. Bovendien beschrijft het document de onverschilligheid die Chauvin toonde toen George Floyd smeekte voor zijn leven en in medische nood verkeerde.

Emotionele toespraak moeder Chauvin

Voor de moeder van Chauvin was het een moeilijke dag. Zij hoorde hoe haar zoon veroordeeld werd tot 22,5 jaar celstraf. Carolyn Pawlenty, de moeder van Chauvin, liet weten nog altijd in zijn onschuld te geloven. Volgens haar is haar zoon ‘een stille, attente, eervolle en onbaatzuchtige man’ en zou hij geen lange straf moeten krijgen.

„Derek heeft wat die dag gebeurd is keer op keer in zijn hoofd afgespeeld. Mijn zoon is een goede man”, vertelde Pawlenty in de rechtszaal. „Als u mijn zoon veroordeelt, veroordeelt u mij ook. Ik kan hem dan niet meer zien, hem niet meer bellen en hem niet meer onze speciale omhelzing geven.”

Familie Floyd reageert op straf

Ook Bridgett Floyd, de zus van George Floyd, heeft gereageerd op de opgelegde straf. Volgens haar is de straf die Chauvin opgelegd heeft gekregen een teken ‘dat politiegeweld eindelijk serieus genomen wordt’, zo laat ze in een statement weten. „Er is echter nog een lange weg te gaan en er zijn veel veranderingen nodig om ervoor te zorgen dat mensen van kleur het gevoel hebben dat ze eerlijk en menselijk behandeld worden door wetshandhavers in dit land.”



NEWS ALERT: @AttorneyCrump, co-counsels @TonyRomanucci, @ChrisStewartEsq & the Floyd family have issued the following statement about Derek Chauvin’s sentence. Chauvin was convicted to 22.5 years for the death of George Floyd. pic.twitter.com/FIfFaZFJy1 — Ben Crump Law, PLLC (@BenCrumpLaw) June 25, 2021

Ook de neef van Floyd, Brandon Williams, sprak over wat voor impact de moord op George op zijn leven heeft gehad. „Chauvin kan zijn familie zien en tijd met hen doorbrengen als hij vrijkomt. Die luxe heeft mijn nichtje Gianna (het 7-jarige dochtertje van George Floyd red.) niet.”