Twee Danny’s naar huis in Op zoek naar…, kijkers ergeren zich aan ‘opzichtig flirtend’ jurylid

In Op zoek naar… gaat AVROTROS op zoek naar zowel ‘een nieuwe John Travolta als Olivia Newton John’. Tijdens de derde liveshow moesten twee Danny’s het veld ruimen en ergerden kijkers zich aan een ‘opzichtig flirtend’ jurylid. „De volgende stap is dat ze een wip maakt op het podium.”

Zanger en acteur Jim Bakkum keurt de kandidaten van Op zoek naar… samen met presentatrice, actrice en musicalster Marlijn Weerdenburg en theatermaker/musicalkenner Maurice Wijnen. Frits Sissing praat de boel aan elkaar.

Twee Danny’s afgevallen in Op zoek naar…

Het zijn de kandidaten Victor, Dylan en Davy die in de aflevering van gisteravond tegen elkaar moeten strijden in de sing-off. Zij moeten hierin het nummer Blue Moon zingen. Dankzij publieksstemmen mag Victor in ieder geval nog één ronde blijven en moeten Dylan en Davy hun koffers pakken. En daar is niet iedereen het mee eens. „Zo jammer dat Dylan eruit is, hij was echt mijn favoriet”, schrijft iemand. Een andere kijkers was juist fan van Davy. „Zo jammer, mijn favo Davy eruit. Zwaar onterecht.” Andere kijkers vinden het algemene niveau van de kandidaten van dit jaar maar niets. „Ik denk met weemoed terug aan Op zoek naar… Evita 2007 en Joseph 2008 wat was het niveau toen hoog. Valt bij deze Op zoek naar… Danny en Sandy echt heel erg tegen zeg.”



Dit programma is wel anti-reclame voor de musical Grease #opzoeknaar — MvdK77 (@MartijnvandeKe1) January 13, 2023



Victor kan niet eens zingen #opzoeknaar — Greet Brouwer (@GreetBrouwer) January 13, 2023



Zowel Davy als Dylan (als hij een paar jaar verder is) komen er wel denk ik. #opzoeknaar — Rick Tweets 🇳🇱 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@rick_tweets) January 13, 2023

Kijkers over jurylid Marlijn Weerdenburg: ‘Ongepast’

Op Twitter ging het overigens niet alleen over het niveau de kandidaten, maar ook over jurylid Weerdenburg. Kijkers vinden dat ze iets te opzichtig zit te flirten met de kandidaten. Zo wordt er enigszins schunnig gegrapt over de „klassieke onderkant” van kandidaat Tristan, die met Go the Distance uit de Disney-film Hercules de jury imponeert. „Je bent een beetje de ideale schoonzoon. Alles klopt aan jou: knap, fantastisch zingen”, vertrouwt Weerdenburg hem toe. Kijkers vinden het niet helemaal gepast. „Kan Marlijn stoppen met haar onnodige ongepaste opmerkingen steeds? Is niet oké als een man dat doet naar een vrouw, maar andersom ook niet. Elke week.”



Kan Marlijn naar huis. Ze hoeft niet zo opzichtig te flirten met alles en iedereen #opzoeknaar — Lisa (@friezenfan) January 13, 2023



Uuuuhmmmm, Marlijn mag wat minder haar best doen om interessant te doen🙄 #opzoeknaar — Marja Crotty-v Hoorn (@crottvh) January 13, 2023



Kan Marlijn asap daar weg als “jury”? Mijn hemel. Ik mis zelfs die lach van Pia #opzoeknaar — Annabel (@Annabel2312) January 13, 2023



Volgende stap van Marlijn is een wip maken op het podium.#opzoeknaar — Pietje Puk (@PietjeP94101659) January 13, 2023



Ik zou hem ook wel willen knuffelen. Marlijn grijpt haar kans #opzoeknaar — Bijou van Hofwegen (@Bijou_86) January 13, 2023



Marlijn mag niks meer zeggen van Frits…. YES, helemaal mee eens 🤪 #opzoeknaar — Marja Crotty-v Hoorn (@crottvh) January 13, 2023



Ik wacht op Marlijn’s ‘wat heb je toch mooie ogen’ opmerking #opzoeknaar — Danique (@AlwaysAHappyEnd) January 13, 2023

Je kunt Op zoek naar… terugkijken via NPO Start.